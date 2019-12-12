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12 грудня • оновлено в 18:52
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Роналду ледь не побив фаната, який до нього чіплявся - фото, відео

1.2т
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Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду оскаженів після матчу Ліги чемпіонів проти леверкузенського "Байєра" на виїзді (2:0) після того, як до нього на футбольне поле вибіг любитель селфі.

Кріштіану Роналду ледь не побився з фанатом

Кріштіану Роналду ледь не побився з фанатом

Відразу після фінального свистка з португальцем трапилася неприємна історія: ззаду до нього підбіг фанат зі смартфоном і схопив футболіста за шию, намагаючись зробити спільне фото. Це розлютило нападника: він грубо відштовхнув вболівальника, а потім обурено підняв руку і покрутив пальцем біля скроні.

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"Ювентус" обіграв "Байєр" з рахунком 2:0, причому один з м'ячів у ворота господарів забив якраз Роналду. Туринська команда вийшла у плей-офф з першого місця групи D.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кріштіану прокоментував свої заміни в останніх матчах "Юве", після яких ЗМІ заговорили про те, що 34-річний форвард втратив форму.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Німеччина Леверкузен
Теги
Байєр-04 ФК Ювентус
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