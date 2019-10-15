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15 жовтня • оновлено в 12:24
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"Як заснути?!" Реакція соцмереж на фантастичну перемогу України в матчі з Португалією

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Українські вболівальники не тямляться від захвату від перемоги національної збірної над Португалією у відборі Євро-2020.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли чинних чемпіонів континенту з рахунком 2:1 і достроково, з першого місця вийшли на першість майбутнього року.

На сторінці "Спортобоз" у Facebook шанувальники вибухнули похвальними коментарями на адресу нашої збірної. Особливо фанати відзначили роботу тренерського штабу Андрія Шевченка, а самого наставника навіть порівняли з легендарним Валерієм Лобановським.

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"Взагалі, я в шоці. Такої гри давно не бачив. Шеві – респект", "Це найкраще, що трапилося за останні роки, великі молодці, браво, Шевченко", "Працює тренер гідний Лобановського", "Це щось із області фантастики!", "А я не вірив у Шевченка, а він зробив команду", "Як заснути після такого?", "Навіть суддя не допоміг португальцям", – пишуть у коментарях під новиною про матч.

Зазначимо, що в Instagram команду Шевченка привітали багато відомих українців – тенісистки Леся Цуренко та Еліна Світоліна, акторка Ольга Сумська, біатлоніст Дмитро Підручний, борець Жан Беленюк.

"Як заснути?!" Реакція соцмереж на фантастичну перемогу України в матчі з Португалією

Instagram Дмитра Підручного

"Як заснути?!" Реакція соцмереж на фантастичну перемогу України в матчі з Португалією

Instagram Лесі Цуренко

"Як заснути?!" Реакція соцмереж на фантастичну перемогу України в матчі з Португалією

Instagram Еліни Світоліної

"Як заснути?!" Реакція соцмереж на фантастичну перемогу України в матчі з Португалією

Instagram Жана Беленюка

"Як заснути?!" Реакція соцмереж на фантастичну перемогу України в матчі з Португалією

Instagram Ольги Сумської

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України влаштувала фантастичне святкування виходу на Євро-2020 із переповненим НСК "Олімпійський".

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
Особа
Андрій Шевченко
Місце
Україна Київ
Теги
Збірна України з футболу збірна Португалії з футболу
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
ГОООООЛЛЛЛЛ! Теперь можно смело тарифы повышать.
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Перець Барвiнок
Перець Барвiнок
красавчики
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