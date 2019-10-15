"Як заснути?!" Реакція соцмереж на фантастичну перемогу України в матчі з Португалією

Українські вболівальники не тямляться від захвату від перемоги національної збірної над Португалією у відборі Євро-2020.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли чинних чемпіонів континенту з рахунком 2:1 і достроково, з першого місця вийшли на першість майбутнього року.

На сторінці "Спортобоз" у Facebook шанувальники вибухнули похвальними коментарями на адресу нашої збірної. Особливо фанати відзначили роботу тренерського штабу Андрія Шевченка, а самого наставника навіть порівняли з легендарним Валерієм Лобановським.

"Взагалі, я в шоці. Такої гри давно не бачив. Шеві – респект", "Це найкраще, що трапилося за останні роки, великі молодці, браво, Шевченко", "Працює тренер гідний Лобановського", "Це щось із області фантастики!", "А я не вірив у Шевченка, а він зробив команду", "Як заснути після такого?", "Навіть суддя не допоміг португальцям", – пишуть у коментарях під новиною про матч.

Зазначимо, що в Instagram команду Шевченка привітали багато відомих українців – тенісистки Леся Цуренко та Еліна Світоліна, акторка Ольга Сумська, біатлоніст Дмитро Підручний, борець Жан Беленюк.

Instagram Дмитра Підручного

Instagram Лесі Цуренко

Instagram Еліни Світоліної

Instagram Жана Беленюка

Instagram Ольги Сумської

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України влаштувала фантастичне святкування виходу на Євро-2020 із переповненим НСК "Олімпійський".

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