"Проблематично": Шевченко висловився про матч з Португалією

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко напередодні найважливішого поєдинку відбору Євро-2020 з Португалією дав традиційну пресконференцію.

"Такий шанс, коли граєш з такою командою як Португалія - діючий чемпіон Європи - не можна упускати, щоб відмінно проявити себе. Ми однозначно будемо грати в нашу гру і хочемо показати себе гідно, перед рідними уболівальникам. Ми готуємося на серйозний матч з серйозним суперником, не враховуючи ніяких зайвих нюансів. Так, будь-якій команді проблематично грати через 2 дня на 3-й. Тому ми і зробили відповідні заміни, щоб гравці отримали менше навантаження і змогли завтра себе проявити по максимуму", - цитує Шевченка кореспондент OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в 6-му турі відбору Євро-2020 обіграла команду Литви (2:0) і практично гарантувала собі місце у фінальній частині турніру.

Перед поєдинком стадіон в Харкові фантастично виконав гімн України, а під час самой гри вболівальники відправили традиційне послання президенту Росії.

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