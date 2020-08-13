ПСЖ здійснив неймовірний камбек і вийшов до півфіналу ЛЧ: спортивні підсумки 12 серпня

Французький ПСЖ, забивши два голи в компенсований час, вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, а київське "Динамо" зробило пропозицію щодо хорватського нападника.

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