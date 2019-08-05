"Погодився": тренер "Брюгге" розсміявся перед матчем з "Динамо", згадавши футболіста збірної України

Головний тренер бельгійського "Брюгге" Філіп Клеман розповів про роль футболіста збірної України Едуарда Соболя в підготовці команди до поєдинку проти київського "Динамо" в Лізі чемпіонів.

За словами фахівця, досвід лівого захисника став у нагоді його колективу, повідомляє прес-служба бельгійського клубу.

Філіп Клеман ФК "Брюгге"

"У нас дуже гарне уявлення про "Динамо". Вранці були ще одні командні збори, на якому Едуард Соболь, який довгий час грав в УПЛ, нам допомагав. Він повністю погодився з тим, що я сказав. Щасливий, що здав цей іспит", – зі сміхом розповів Клеман на прес-конференції перед матчем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" дізналося потенційних суперників у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у разі успіху в протистоянні з "Брюгге".

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