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20 грудня • оновлено в 18:06
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"Почав вірити": тренер "Аталанти" принизив донецький "Шахтар"

1.1т
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Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні прокоментував драматичний вихід його команди з групи Ліги чемпіонів.

"Почав вірити, що вийдемо у плей-офф ЛЧ, коли побачив, що жеребкування нам дало в суперники "Шахтар" і загребське "Динамо". Був упевнений, що "Сіті" вийде з групи. Ми зробили велику справу", – цитує слова Гасперіні Tribuna.

Джан П'єро Гасперіні

Джан П'єро Гасперіні

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Він також підвів підсумки 2019 року, відзначивши бойовий дух "Аталанти".

"2019 рік був незвичайним. Завжди хвалю своїх футболістів. Вони справжні творці всього цього. Вони зробили щось велике. Ми програли фінал Кубка Італії, але знайшли в собі сили і стали третіми в серії А", – додав Гасперіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі нові подробиці трансферу гравця донецького "Шахтаря" в "Баварію".

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Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК Аталанта ФК Шахтар Динамо Загреб
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