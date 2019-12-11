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Останнє місце Москви і виліт "Шахтаря": результати Ліги чемпіонів 11 грудня

Останнє місце Москви і виліт "Шахтаря": результати Ліги чемпіонів 11 грудня
Зустрічі пройшли в групах А, B, C і D
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Матчами в групах А, B, C і D завершився і 6-й тур, і груповий етап футбольної Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. 16 кращих команд Європи в середу, 11 грудня, провели свої поєдинки.

Серед результатів варто відзначити прикру поразку донецького "Шахтаря", який програв вдома італійській "Аталанти" і залишився без плей-офф Ліги чемпіонів.

Не можна залишити без уваги і матч московського "Локомотива", який поступився в гостях мадридському "Атлетіко", через що росіяни фінішували на останньому місці в групі, залишившись без єврокубків.

Всього 11 грудня

Група A

Останнє місце Москви і виліт "Шахтаря": результати Ліги чемпіонів 11 грудня

"Брюгге" Бельгія – "Реал Мадрид" Іспанія 1:3 (0:0, 1:3)

Голи: 0:1 – 53 Родріго, 1:1 – 55 Ванаку, 1:2 – 64 Вінісіус Жуніор, 1:3 – 90 Модріч.
Брюгге – Міньоле, Соболь, Коссуну, Делі, Альварес, Ванаку, Влітінк (де Кетеларе, 70), Бонавентуре, Вормер, Мехелен, Тау (Схрейверс, 59).
Реал Мадрид – ареоли, Одріосола, Мілітао, Варан, Менді, Іско (Вальверде, 84), Каземіро, Вінісіус Жуніор (Браим Діас, 73), Модріч, Родріго, Йович (Бензема, 77).
Попередження: Модріч (6), Альварес (15), Коссуну (21), Соболь (34), Каземіро (37).

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

ПСЖ Франція – "Галатасарай" Туреччина 5:0 (2:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 32 Мауро Ікарді, 2:0 – 35 Сарабія, 3:0 – 46 Неймар, 4:0 – 63 Мбаппе, 5:0 – 84, пенальті Кавані.
ПСЖ – Ріко, Діалло, Куассі (Верратті, 75), Маркіньос, Бернат (Керер, 75), Сарабія, Паредес, Курзава, Неймар, Мбаппе, Мауро Ікарді (Кавані, 68).
Галатасарай – Муслера, Маркао Тейшейра, Нагатомо, Маріано, Байрам, Лемін, Сері (Інан, 41), Нзонзі (Озбайракли, 72), Мор (Фалькао, 62), Бельханда, Донк.
Попередження: Курзава (45), Бельханда (50), Нзонзі (57), Муслера (82), Фалькао (82), Інан (85), Лемін (86).

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

Група B

Останнє місце Москви і виліт "Шахтаря": результати Ліги чемпіонів 11 грудня

"Баварія" Німеччина – "Тоттенхем" Англія 3:1 (2:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 14 Коман, 1:1 – 20 Сессеньон, 2:1 – 45 Мюллер, 3:1 – 64 Коутиньо.
Баварія – Нойер, Кіммі, Павар, Боатенг, Алькантара, Перішич (Зіркзее, 86), Гнабрі, Коутіньйо, Коман (Мюллер, 27), Девіс, Мартінес (Горетцка, 87).
Тоттенхем – Гассаніга, Фойт, Уокер-Пітерс, Алдервейрелд, Роуз, Сіссоко, Ло Чельсо (Скіпп, 65), Дайер (Ваньяма, 81), Сессеньон, Лукас Моура (Сон Хин Мін, 65), Еріксен.
Попередження: Кіммі (36), Ло Чельсо (36).

"Олімпіакос" Греція – "Црвена Звезда" Сербія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 87, пенальті Ель-Арабі.
Олімпіакос – Жозе Са, Рубен Семеду, Мерья, Цімікас, Ельабделлауі, Камара (Герреро, 61), Бухалакіс, Масурас (Ловере, 71), Гільєрме, Поденсе, Ель-Арабі (Бензия, 90).
Црвена Звезда – Борян, Мілуновіч, Родич (Жандер, 82), Дегенек, Гобеліч, Гарсія, Марін, Іванич, Петрович, Вукановіч (Боачі, 65), Томане (ван Ла Парра, 58).
Попередження: Камара (29), Гільєрме (42), Поденсе (45), Родич (59), Дегенек (70), Борян (81), Жандер (86), Герреро (90).

Група C

Останнє місце Москви і виліт "Шахтаря": результати Ліги чемпіонів 11 грудня

"Динамо Загреб" Хорватія – "Манчестер Сіті" Англія 1:4 (1:1, 0:3)

Голи: 1:0 – 10 Ольмо, 1:1 – 34 Габріел Жезус, 1:2 – 50 Габріел Жезус, 1:3 – 54 Габріел Жезус, 1:4 – 84 Фоден.
Динамо Загреб – Ліваковіч, Мубандже, Стоянович, Ділавер, Адемі, Моро, Гояк (Маєр, 81), Оршіч (Ізет Хайрович, 81), Ольмо, Кондзер (Джиро, 59), Петкович.
Манчестер Сіті – Браво, Менді, Жоау Канселье, Ерік Гарсія, Отаменді (Харвуд-Беллис, 82), Родрі Ернандес (Стерлінг, 73), Гюндоган, Бернарду Сілва, Фоден, Марез, Габріел Жезус (Зінченко, 66).
Попередження: Адемі (34).

"Шахтар" Україна – "Аталанта" Італія 0:3 (0:0, 0:3)

Голи: 0:1 – 66 Кастаньо, 0:2 – 80 Пашаліч, 0:3 – 90 Госенс.
Шахтар – Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Тайсон, Алан Патрік, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.
Аталанта – Голліні, Госенс, Паломіно, Масьєлло (Малиновський, 61), Кастаньо, Пашаліч, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гімшіті, Мюріель (Рожер, 71).
Попередження: Мюріель (23), Алан Патрік (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).
Вилучення: Додо (77).

Група D

Останнє місце Москви і виліт "Шахтаря": результати Ліги чемпіонів 11 грудня

"Атлетіко" Іспанія – "Локомотив" Росія 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 17, пенальті Жоау Фелікс, 2:0 – 54 Феліпе.
Атлетіко – Хмара, Ермосо, Лоді, Тріпп'єр, Феліпе, Томас, Коке (Лемар, 73), Корреа (Еррера, 68), Сауль, Жоау Фелікс (Льоренте, 81), Мората.
Локомотив – Коченков, Серкейра, Хеведес, Ідову, Рибус, Жемалетдінов, Крихов'як, Кверквелія, Міранчук, Чорлука (Магкеев, 69), Едер (Смолов, 75).
Попередження: Серкейра (40), Крихов'як (42), Корреа (67).

Атлетіко Мадрид - Локомотив Москва

Атлетіко Мадрид - Локомотив Москва

Атлетіко Мадрид - Локомотив Москва

Атлетіко Мадрид - Локомотив Москва

Атлетіко Мадрид - Локомотив Москва

Атлетіко Мадрид - Локомотив Москва

Атлетіко Мадрид - Локомотив Москва

Атлетіко Мадрид - Локомотив Москва

Атлетіко Мадрид - Локомотив Москва

Атлетіко Мадрид - Локомотив Москва

"Байєр" Німеччина – "Ювентус" Італія 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 75 Роналду, 0:2 – 90 Ігуаїн.
Байєр – Градецький, Бендер, Дейлі Сінкгравен, Драгович, Бендер, Бельарабі (Бейлі, 66), Чарлес Арангіс, Хавертц, Демірбай (Баумгартлінгер, 66), Діабі, Аларіх (Фолланд, 82).
Ювентус – Буффон, Лайки, Демірал, Маттіа Де Шильйо, Данило, Пьянич, Куадрадо (Мураторе, 90), Рабьо (Матюїді, 85), Федеріко Бернардескі (Диба, 66), Ігуаїн, Роналду.

Байєр - Ювентус

Байєр - Ювентус

Байєр - Ювентус

Байєр - Ювентус

Байєр - Ювентус

Байєр - Ювентус

Байєр - Ювентус

Байєр - Ювентус

Байєр - Ювентус

Байєр - Ювентус

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер свій заключний матч у груповому турнірі Ліги Європи проведе і київське "Динамо". Віцечемпіони України зіграють вдома проти швейцарського "Лугано".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
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