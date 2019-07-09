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Офіційно: "Реал" узяв воротаря збірної України

5.4т Читати матеріал російською

Мадридський "Реал" узяв на передсезонний тур у Північну Америку голкіпера збірної України з футболу Андрія Луніна.

Як інформує прес-служба "вершкових", крім українського воротаря в Монреаль вирушили Тібо Куртуа, Кейлор Навас і 19-річний Дієго Альтубе.

Лунін на зборах "Реала" (4-й лiворуч)

"Реал" візьме участь в International Cup, де проведе поєдинки з мюнхенською "Баварією" (21 липня), лондонським "Арсеналом" (24 липня) і мадридським "Атлетіко" (27 липня).

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Зідан ухвалив важливе рішення щодо Луніна

Раніше з'явилася інформація, що голкіпер "Реала" Люка Зідан цього літа покине мадридський клуб. Другим воротарем у новому сезоні буде саме українець Андрій Лунін.

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Особа
Андрiй Лунiн
Тег
Реал Мадрид
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