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Несподіваний крок від УЄФА: названі суперники "Динамо" по кваліфікації Ліги чемпіонів

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22 липня відбудеться жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в ході якої дізнається свого суперника і "Динамо".

Особливості жеребкування стартового для киян раунду найпрестижнішого єврокубкового турніру такі, що до її початку ще не будуть відомі переможці другого раунду, в якому тільки дві пари ( "Вікторія" Пльзень - "Олімпіакос", ПСВ - "Базель"). Тому УЄФА довелося на цей раз піти на такий несподіваний крок як посів пар, а не команд, повідомляє "Динамомания".

Несподіваний крок від УЄФА: названі суперники "Динамо" по кваліфікації Ліги чемпіонів

Ось як він виглядає для третього раунду.

Cіяні

"Порту" (коефіцієнт - 93,000)

"Динамо" - 65,000

Переможець пари ПСВ - "Базель" (коефіцієнт "Базеля" - 54,500)

Переможець пари "Вікторія" - "Олімпіакос" (коеффціент "Олімпіакоса" - 44,000)

Несіянi

"Брюгге" - 39,500

"Краснодар" - 34,500

"Істанбул ББ" - 10,500

ЛАСК - 6,250

Цей нюанс жеребкування можна розцінювати як позитивний для "Динамо", так як він дозволяє уникнути зустрічі в третьому раунді з таким сильним суперником як ПСВ, а загальне число потенційних опонентів скорочується до трьох - "Брюгге", "Істанбул", ЛАСК, так як з "Краснодаром" українці грати не можуть (УЄФА розводить українські та російські команди при жеребкуванні).

Цікаво, що ці клуби є віце-чемпіонами своїх країн.

Перші матчі цього раунду кваліфікації відбудуться 6-7 серпня, а матчі-відповіді – 13-го числа.

Якщо "Динамо" потрапить в раунд плей-офф, то знову буде сіяним, а в число потенційних суперників можуть додатися досить потужні "Олімпіакос", ПСВ і / або "Базель".

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Тема
Ліга чемпіонів
Тег
ФК Динамо Київ
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