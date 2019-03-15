"Немає сенсу тримати Роналду": екс-тренер збірної України висловився про майбутній матч із Португалією

Наступного тижня збірна України почне кваліфікацію на Євро-2020, граючи в першому матчі відбору з Португалією. Майже немає сумнівів, що в цьому поєдинку за португальців зіграє і Кріштіану Роналду.

Із кожним днем усе більше зустрічається дискусій про те, як українцям краще зіграти проти Роналду. Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо, який свого часу також боровся з Португалією біля керма "синьо-жовтих, вважає, що головне — не грати персонально.

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"Сьогодні у тренерів нашої збірної є чимало проблем. Дивлюся зараз на Португалію, що перебуває на топ-рівні та має такого футболіста як Роналду, який знову набрав відмінну форму. Тому буде дуже важко, і нашим тренерам доведеться виконати багато важкої роботи", — поділився думкою Сабо під час зустрічі експерт-клубу "Парі-Матч", яка була присвячена найближчому матчу Україна — Португалія.

"Зараз персонально грати проти таких гравців як Роналду і Мессі немає сенсу. Тому що вони рухаються по всьому полю і переміщаються дуже широко. Тут головне, щоб півзахист контролював ситуацію і не давав супернику спокійно приймати м'яч та розганятися. Ну а персонально немає сенсу грати. Та й, впевнений, Шевченко цього теж не буде робити", — сказав Сабо.

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Також Йожеф Сабо згадав перипетії матчів 1996-го, коли збірна України під його керівництвом боролася з Португалією за вихід на ЧС-1998. Тоді українці в Києві здолали піренейців 2:1, а ось на виїзді програли — 0:1.

"Тоді у нас навіть думки не було говорити хлопцям, що треба більше захищатися, що варто діяти від оборони. Ми хотіли зіграти на рівних і перемагати. Тоді Україна грала або 4-4-2, або 4-1-4-1. Спочатку більше діяли з одним Ребровим на вістрі, а потім, як уже в 97-му з'явився Шевченко, то випускали такий тандем. І в обох матчах із Португалією в 1996-му ми билися на рівних, не поступаючись їм. Я скажу, що вдома ми могли забивати португальцям більше, чим ті два голи", — згадав Сабо.

Україна та Португалія в своїй історії зустрічалися тільки двічі, в згаданих матчах 1996-го. Зараз "синьо-жовті" матчем проти португальців почнуть боротьбу за путівку на Євро-2020, також у нашій групі відбору — Сербія, Литва і Люксембург. Матч Португалія — Україна відбудеться в Лісабоні на "Ештадіу да Луш" 22 березня, в п'ятницю (початок зустрічі — о 21:45 за київським часом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Португалії очікується небувалий ажіотаж під час приїзду збірної України.

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