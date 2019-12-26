"Не спав ночами, чув постріли": екслегіонер "Динамо" розповів про жахи Євромайдану

Ексфорвард "Динамо", нігерієць Браун Ідеє згадав про виступи за український клуб під час Євромайдану. В інтерв'ю грецьким ЗМІ він заявив, що тренувався в Києві під звуки пострілів.

Браун Ідеє caughtoffside.com

"Це не перебільшення, це правда. Я був там у розпал війни й мені було страшно. Було багато страшних сцен, і перше, що я зробив, це взяв сім'ю і поїхав. У мене не було ні найменшої претензії до "Динамо", адже вони ставилися до мене з великим професіоналізмом. Але мені довелося піти. Потрібно було бути дуже сміливим, щоб протистояти всьому тому, що почалося під час війни. Уявіть, що ви тренуєтеся і слухаєте постріли", – згадав форвард у інтерв'ю грецькому порталу sfina.gr.

За його словами, про своє бажання покинути "Динамо" він розповів президенту клубу Ігорю Суркісу.

"Ночами я не спав – просто не міг заснути. Разом зі своїм агентом вирушив до власника команди, який жив у Монако. Спершу він навіть не хотів чути про те, що я хочу піти. Він думав, що це була спроба агента заробити грошей. Тоді я був найкращим бомбардиром, і в команди могли бути проблеми з атакою через те, що інший нападник ще не адаптувався. Ми поговорили з президентом по-людськи. Ніхто не може жити без своєї сім'ї і працювати в таких умовах. Річ була не в грошах. Це було суто питання безпеки. Він зрозумів це і відпустив мене", – розповів Ідеє.

Зазначимо, що Ідейє покинув Київ влітку 2014 року, перейшовши в англійський "Вест Бромвіч". Наразі 31-річний нігерієць є футболістом грецького клубу "Аріс".

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