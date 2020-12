Названо найкращого футболіста XXI століття

Португальський нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду отримав нагороду "Найкращий гравець століття" на Globe Soccer Awards – щорічній урочистій церемонії, яку організовують Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA).

35-річниого капітана збірної Португалії визнано найкращим у період з 2001 по 2020 роки. У боротьбі за цей титул Роналду випередив аргентинського форварда "Барселони" Ліонеля Мессі, єгиптянина Мохамеда Салаха з "Ліверпуля" і Рональдіньо, який з 2003 по 2008 року відзначався за "Барселону".

Highlights of the 2020 Special Edition of the Globe Soccer Awards in Dubai. What's your favourite moment of this magical evening ? ⁠ 👏👏👏👏👏 #GlobeSoccer @DubaiSC pic.twitter.com/pdMk2ya232