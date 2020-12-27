Названо найкращого футболіста XXI століття

Португальський нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду отримав нагороду "Найкращий гравець століття" на Globe Soccer Awards – щорічній урочистій церемонії, яку організовують Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA).

35-річниого капітана збірної Португалії визнано найкращим у період з 2001 по 2020 роки. У боротьбі за цей титул Роналду випередив аргентинського форварда "Барселони" Ліонеля Мессі, єгиптянина Мохамеда Салаха з "Ліверпуля" і Рональдіньо, який з 2003 по 2008 року відзначався за "Барселону".

Highlights of the 2020 Special Edition of the Globe Soccer Awards in Dubai. What's your favourite moment of this magical evening ? ⁠ 👏👏👏👏👏 #GlobeSoccer @DubaiSC pic.twitter.com/pdMk2ya232 - Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Кріштіану Роналду є чемпіоном Європи (2016) і переможцем Ліги націй (2019). В активі зоряного уродженця Мадейри безліч особистих рекордів, зокрема найкращий бомбардир в історії чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів і збірної Португалії.

КріРо п'ятикратний переможець Лізі чемпіонів. Разом з "Манчестер Юнайтед" тричі вигравав англійську Прем'єр-лігу, в футболці "Реала" двічі ставав чемпіоном в Іспанії, виступаючи за "Ювентус" два рази перемагав в Серії А.

Футболіст "Баварії" Роберт Левандовскі, став переможцем у номінації "Найкращий гравець року", додавши цю нагороду до трофею УЄФА "Найкращому футболістові року".