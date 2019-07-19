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Несподівано: ЗМІ назвали новий клуб Блохіна

11.5т Читати матеріал російською

Після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів, казахську "Астану" може очолити екстренер збірної України і київського "Динамо" Олег Блохін

Як пише "Динамо Київ від Шурика", керівництво команди розглядає фахівця як заміну Роману Григорчуку, який не виправдав надій.

Олег Блохін

Олег Блохін

"Астана" вилетіла з турніру, поступившись румунському "Клужу" (1:0 і 1:3) в першому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Тепер казахстанці гратимуть у кваліфікації Ліги Європи.

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Останньою командою, яку тренував Олег Блохін було київське "Динамо", звідки він пішов у 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст київського "Динамо" Олег Блохін розкритикував рекордсмена донецького "Шахтаря" Генріха Мхітаряна за відмову грати у фіналі Ліги Європи.

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Теми
Ліга чемпіонів Ліга Європи
Особи
Олег Блохін Роман Григорчук
Тег
ФК Астана
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Merlo Susan
Merlo Susan
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Merlo Susan
Merlo Susan
karan
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бездарный тренер,да и футболист был никакой...балерина.
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