Нападник збірної України прийшов у захват від методів Шевченка

Форвард "Гента" і збірної України Роман Яремчук зізнався, що всі футболісти національної команди задоволені трансформацією її гри під керівництвом Андрія Шевченка.

"Кожен гравець збірної закохався в ідею тренера, нам дуже подобаються вимоги Шевченка. Завжди приємно грати в такий футбол. З першого ж дня нашої роботи він почав нам пояснювати своє бачення. Говорив, що більше ми не будемо так багато оборонятися, а постараємося грати з позиції сили", – заявив Яремчук в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Роман Яремчук в матчі проти збірної Португалії

Він також розповів, що, на його думку, стало одним із головних факторів поліпшення рівня гри збірної України.

"У збірній багато молодих талановитих гравців. Зараз з України багато хлопців їде в Європу, отримують там хорошу школу і потім приїжджають зовсім з іншим менталітетом. Це, напевно, один із найбільш важливих факторів для збірної та всього українського футболу", – додав футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, успішна робота Андрія Шевченка в збірній України викликала інтерес у "Мілана", який хоче запросити нашого фахівця на посаду головного тренера команди.

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