Моуріньо "прогнувся" під росіян в коментарі гри збірної

Португальський наставник англійського "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо чесно відпрацьовує мільйонний гонорар пропагандистського російського каналу RT.

Моур зглянувся над російськими футболістами. За словами тренера, футболісти збірної Росії знаходяться під постійним тиском.

"Російські футболісти не будуть відчувати себе розслаблено. На матчах такого рівня неможливо відчувати себе комфортно. Завжди відчуваєш тиск. І грати в матчі-відкритті, тим більше у себе вдома, це особлива відповідальність. Мені здається, що футболісти розуміють свою відповідальність перед народом, перед країною", - наводить слова Моуріньо Рамблер/спорт з посиланням на інтерв'ю португальця для RT.

Нагадаємо, Моуріньо дав свій прогноз на результат матчів ЧС-2018.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ролику до ЧС в Росії разом з португальцем знявся український зрадник.