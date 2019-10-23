"Мене дістає": Коноплянка зірвався після матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Євген Коноплянка поділився думкою про поєдинок проти "Динамо" (Загреб) в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Він назвав результат зустрічі - 2:2 - закономірним, проте зазначив, що не обійшлося без грубих помилок арбітра.

Євген Коноплянка в матчі з "Динамо" Загреб

"Динамо" Загреб - серйозна команда. Ми були до цього готові, але не були готові до суддівських сюрпризів. Однак я вітаю суперника з нічиєю, адже гра була гідною, а результат - закономірний. Ми хотіли перемогти. Я вважаю, що ми зіграли непогано, але можемо краще. Як я забив гол? Не дарма ж я з Марлосом в одній кімнаті живу. Побачив, що він без опіки, м'яч у нього під ногою. Зрозуміло, що потрібно було вбігати в зону, відкриватися - знав, що він віддасть", - зазначив Коноплянка після матчу в ефірі каналу "Футбол 1".

Футболіст прокоментував епізод з призначенням пенальті у ворота "Шахтаря".

"Для мене – це не пенальті. М'яч не летів в сторону гравця. Футболіст заважав Андрію вийти на м'яч. Подивіться, де був м'яч, але цей суддя дістає всюди нас, особливо мене. Стикався з Лаосом (іспанським арбітром - Ред.) 10 разів на футбольному полі, причому дев'ять матчів були саме такими", - зазначив Євген.

Євген Коноплянка та арбітр Антоніо Матео Лаос

Також він додав, що доля "Шахтаря" в Лізі чемпіонів знаходиться як і раніше в його руках.

"Які у нас шанси? Все залежить від нас. Добре, що осічка сталася зараз, а не в останніх турах. Я впевнений, що питання виходу з групи вирішиться в останньому матчі. А поки що попереду - важкий поєдинок на виїзді з Загребом", - сказав Коноплянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня чемпіон України донецький "Шахтар" не зміг в домашньому матчі обіграти загребське "Динамо".

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