Луческу розповів, як ледь не відмовився від роботи в "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що був близьким до того, щоб відмовитися від роботи в команді.

Румунський фахівець заявив, що спочатку не знав про серйозну неприязнь з боку фанатів. Коли він почув про це, то хотів відмовитися, але його переконали не йти з поста тренера через декілька днів після призначення.

"Я подав у відставку, оскільки не хотів сидіти на тренерській лаві, якщо мене не приймають. Це не заради грошей, а заради мого життя. Я здатний ще на багато речей у футболі, тому вирішив повернутися. Президент подзвонив і попросив мене допомогти, але я не знав, що фанати були проти. В той момент я хотів відмовитися, але мене покликали назад, і я повернувся. Ми виграли Суперкубок України, вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів, але ми ще не піднялися на той рівень, щоб бути конкурентоспроможними", – цитує слова Луческу видання TuttoMercatoWeb.

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський наставник "Динамо" висловив надію на те, що фанати змінять своє ставлення до нього.