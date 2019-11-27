Дисквал Ракицького і розгром від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 27 листопада

Матчами в групах Е, F, G і H завершився 5-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. 16 кращих команд Європи в середу, 27 листопада, провели чергові поєдинки.

Серед результатів варто відмітити важку перемогу "Зеніту", в якій українець Ярослав Ракицький отримав жовту картку і через перебір "гірчичників" дискваліфікований на вирішальний матч із "Бенфікою", а також упевнену перемогу "Барселони".

Каталонці легко розкатали у себе на "Камп Ноу" дортмундську "Боруссію". Німці, лише програючи 0:3, змогли забити гол престижу.

Крім того, "Ліверпуль" удома поділив очки з "Наполі" (1:1), "Челсі" – з "Валенсією" (2:2), "Інтер" переміг "Славію" (3:1).

Група E

"Ліверпуль" Англія – "Наполі" Італія 1:1 (0:1, 1:0) Голи: 0:1 – 21 Мертенс, 1:1 – 65 Ловрен.

Ліверпуль – Аліссон, Робертсон, Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), ван Дейк, Ловрен, Мілнер (Александер-Арнолд, 78), Фабіньо (Вейналдум, 19), Гендерсон, Мане, Фірміно, Салах.

Наполі – Мерет, Ді Лоренцо, Кулібалі, Манолас, Маріу Руй, Фабіан Руїс, Зелінський (Юнес, 85), Лосано (Льоренте, 72), Аллан, Максимович, Мертенс (Елмаз, 81).

Попередження: Кулібалі (90), Робертсон (90), Аллан (90).

Ліверпуль – Наполі

Ліверпуль – Наполі

Ліверпуль – Наполі

Ліверпуль – Наполі

Ліверпуль – Наполі

"Генк" Бельгія – "Ред Булл" Австрія 1:4 (0:2, 1:2) Голи: 0:1 – 43 Дака, 0:2 – 45 Мінаміно, 0:3 – 69 Хван Хі Чхан, 1:3 – 85 Саматта, 1:4 – 87 Голанд.

Генк – Каука, Де Норре, Куеста, Деваст, Меле, Іто (Хаджі, 79), Грошовскі (Онуачу, 59), Пейнтсіл (Бонгонда, 65), Бергу, Лукуми, Саматта.

Ред Булл – Карлос, Вебер, Ульмер, Онгене, Крістенсен, Юнузовіч, Собослаі (Окугава, 80), Мвепу, Дака (Голанд, 62), Хван Хі Чхан, Мінаміно (Фалльці, 89).

Попередження: Юнузович (21), Крістенсен (46), Саматта (74).

Група F

"Барселона" Іспанія – "Боруссія" Д Німеччина 3:1 (2:0, 1:1) Голи: 1:0 – 29 Суарес, 2:0 – 33 Мессі, 3:0 – 67 Грізманн, 3:1 – 77 Санчо.

Барселона – тер Стеген, Фірпо, Серджіо Роберто, Лангле, Умтіті, де Йонг, Бускетс, Ракітіч (Відаль, 78), Дембеле (Грізманн, 26), Суарес (Ваге, 90), Мессі.

Боруссія Д – Бюркі, Хакимі, Аканджі, Пішчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль (Гетце, 85), Геррейро, Брандт, Вітцель, Ройс, Хуммельс.

Попередження: Мессі (51), Бускетс (71), Геррейро (74).

Барселона – Боруссія

Барселона – Боруссія

Барселона – Боруссія

Барселона – Боруссія

Барселона – Боруссія

Барселона – Боруссія

"Славія" Чехія – "Інтер" Італія 1:3 (1:1, 0:2) Голи: 0:1 – 19 Мартінес, 1:1 – 37, пенальті Соучек, 1:2 – 81 Лукаку, 1:3 – 88 Мартінес.

Славія – Колар, боржомі, Фрідріх (Такач, 84), Цоуфал, Кудела, Соучек, Гушбауер (Зелений, 70), Шевчик, Станчу (Траоре, 58), Масопуст, Олайінка.

Інтер – Ханданович, де Врей, Годін, Шкріньяр, Бірагі (Лазаро, 76), Весіно (Еспозіто, 80), Брозовіч, Кандрева, Валеро (Гальярдіні, 76), Мартінес, Лукаку.

Попередження: Весіно (12), Мартінес (24), Кудела (52).

Група G

"Зеніт" Росія – "Ліон" Франція 2:0 (1:0, 1:0) Голи: 1:0 – 42 Дзюба, 2:0 – 84 Оздоєв.

Зеніт – Кержаков, Дуглас Сантос, Караваєв, Іванович, Ракицький, Барріос, Оздоєв, Кузяев (Суторміна, 90), Дзюба, Сердар Азмун (Єрохін, 83), Дріуссі (Жирков, 81).

Ліон – Антоні Лопеш, Андерсен (гуїро, 83), Денайер, Дюбуа, Марсело, Траоре, Рен-Аделаїд, Корне (Шеркі, 75), Тузара, Марсал (Коне, 58), Дембеле.

Попередження: Кузя (16), Андерсен (29), Марсал (43), Дюбуа (44), Барріос (57), Оздоєв (74), Ракицький (89).

Зеніт – Ліон

Зеніт – Ліон

Зеніт – Ліон

Зеніт – Ліон

"РБ Лейпциг" Німеччина – "Бенфіка" Португалія 2:2 (0:1, 2:1) Голи: 0:1 – 20 Пицци, 0:2 – 59 Вінісіус, 1:2 – 90, пенальті Форсберг, 2:2 – 90 Форсберг.

РБ Лейпциг – Гулачі (Мвого, 64), Клостерманн, Упамекано, Ампаду (Мукіеле, 56), Саракко (Шик, 70), Демме, Лаймер, Форсберг, Забітцер, Нкунку, Вернер.

Бенфіка – Влаходімос, Алмейда, Феррі, Рубен Діаш, Грімальдо, Таарабт, Серви (Жота, 90), Пицци (Кайо, 90), Габріел, Шикін, Вінісіус (де Томас, 82).

Попередження: Таарабт (52), Рубен Діаш (89).

Група H

Валенсія Іспанія – Челсі Англія 2:2 (1:1, 1:1) Голи: 1:0 – 40 Солер, 1:1 – 41 Ковачич, 1:2 – 50 Пулішіч, 2:2 – 82 Васс.

Валенсія – Сіллессен, Гарай, Габріел Пауліста, Гайя, Васс, Парехо, Солер (Лі Кан Ін, 78), Ферран Торрес (Коклен, 74), Коста (Гамейро, 67), Максі Гомес, Родріго.

Челсі – Аррісабалага, Аспілікуета, Джеймс, Зума, Крістенсен, Жоржина (Емерсон, 72), Ковачич, Пулішіч, Канте, Вілліан (Маунт, 80), Абрахам (Батшуайі, 46).

Попередження: Жоржина (7), Васс (32), Гарай (53), Аспілікуета (55), Канте (73), Аррісабалага (78), Габріел Пауліста (87).

Валенсія – Челсі

Валенсія – Челсі

Валенсія – Челсі

Валенсія – Челсі

Валенсія – Челсі

"Лілль" Франція – "Аякс" Голландія 0:2 (0:1, 0:1) Голи: 0:1 – 2 Зіеш, 0:2 – 59 Промес.

Лілль – Меньян, Тіагу Джало, Рейнілду, Челік, Габріел, Сумаре, Іконі, Андре (Саншеш, 77), Язиджі (Ремі, 82), Бамба (Луїс Араужо, 72), Осімхен.

Аякс – Онана, Мартінес, Тальяфіко, десть, Мазрауі (Альварес, 46), Зіеш (де Йонг, 85), Лабьяд (Ланг, 45), Промес, ван де Бек, Тадич, Схюрс.

Попередження: Мазрауі (27), Рейнілду (29), Осімхен (37).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні донецький "Шахтар" у п'ятому турі Ліги чемпіонів сезону сенсаційно зіграв у нічию в гостях з англійським "Манчестер Сіті". Зустріч на стадіоні "Етіхад" завершилася з рахунком 1:1.

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