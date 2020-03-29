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29 березня • оновлено в 09:31
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Чим зайнятися на карантині: кращі фільми про футбол, які допоможуть не нудьгувати вдома

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Епідемія коронавіруса буквально перевертає все з ніг на голову: футболу – немає, а часу на карантині – вагон! У тому числі й для кіно.

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Звичайно, затятим футбольним уболівальникам залишається хіба що дивитися минулі матчі в записах або чемпіонат Білорусі. Але саме пора зануритися в світ кіно і подивитися все, що не бачив раніше. У тому числі й кращі фільми про футбол!

Втомилися від блокбастерів, фантастики, драм і серіалів? Тоді подивимося на футбол крізь призму кінокамер в добірці OBOZREVATEL – від класичних життєвих історій до неймовірних закручених сюжетів з кращими зірками кіно і футболу!

"Костолом"

Головний символ "дружби" британського футболу і кіно. Чиста класика англійської життя – колишній капітан збірної Англії в барі "наваляв" поліцейським, потрапив до в'язниці та став тренером місцевої команди ув'язнених. А в підсумку його чекає матч з працівниками в'язниці, в якому "тюремники" повинні програти...

Зоряні ролі. Тут прям "воу-воу" - все крутиться навколо мегабрутального і крутого Вінні Джонса, який в житті до кар'єри в кіно сам був футболістом. А ще є Джейсон Стетхем в образі суперворотаря (який і тут наводить страх майже на всіх).

"Хулігани зеленої вулиці"

Мабуть, краще, що було в кінематографі про футбольних фанатів. Правда про ультрас як вона є, без прикрас і цензури. Якщо ти коли-небудь замислювався над питанням "фанати в футболі – це добре чи погано?" – обов'язково до перегляду.

Зоряні ролі. Зовсім молоді (або навіть юні) Елайджа Вуд і Чарлі Ханнем вже в 2005-му відмінно "робили різницю" для кіно про хуліганів. А пізніше вони на повну прославляться у "Володарі кілець" і "Тихоокеанському рубежі" відповідно.

"Грай як Бекхем"

Нетипова історія футбольного шляху, в якій поєдналися індійська дівчина, британська культура, любовна історія та маса протирічь – мабуть, перший (і єдиний) подібний фільм про жінок у футболі.

Зоряні ролі. Незважаючи на назву, Девіда Бекхема в фільмі – тільки пару секунд. Зате на першому плані – англійка Кіра Найтлі, яка тільки починає свій шлях і лише збирається зіграти в "Піратах Карибського моря".

"Гол" (1, 2, 3)

Рано чи пізно з'явився б подібний фільм про футбол, і його зняли в Англії (де ж ще?) В 2005-му. Справжня класична історія успіху з попсовим відтінком: хлопець з нетрів мріє про футбольну кар'єру, купує квиток на літак і відправляє в Англію. Там герой знаходить місце в клубі "Ньюкасл" і починає підкорювати вершину за вершиною.

Зоряні ролі. Тут вже режисери насипали так насипали, запросивши масу зірок футболу 2000-х - в трігологіі фільму з'являються Девід Бекхем, Зінедін Зідан, Рауль, Ікер Касільяс, Алан Ширер та інші!

"Втеча до перемоги"

Ще один фільм про футбол ув'язнених, але вже голлівудський погляд на історію і боротьбу добра зі злом на футбольному полі. Ну і сюжет відповідний – під час війни ув'язнені солдати військ союзників повинні зіграти проти німців в концтаборі. Але в підсумку матч використовується для втечі, хоча в останній момент команда відмовляється від втечі заради завершення матчу і перемоги...

Зоряні ролі. Дуже придатне сузір'я як для 80-х (так і в цілому) для любителів Голлівуду – Майкл Кейн, Сильвестр Сталлоне і Макс фон Сюдов! До того ж для максимальної реалістичності в стрічку були запрошені справжні зірки футболу – Пеле, Боббі Мур, Поль ван Хімст, Освальдо Арділес і Казімєж Дейна.

"Проклятий Юнайтед"

Справжні любителі футбольної історії вже зацінили та періодично повторюють смакувати цей фільм. Класно знятий і змістовний фільм про славну історію взаємин легендарного тренера Брайана Клафа з клубом "Лідс Юнайтед", який сам Клаф раніше нещадно критикував. Але коли тренер і гравці опинилися в "одному човні", це виливається в справжню драму.

Зоряні ролі. Тут на імена акторського складу зовсім не робилася ставка, режисери беруть іншим. Все крутиться навколо британців Тімоті Сполл ("Король говорить!" та кілька частин "Гаррі Поттера") і Майкла Шина, який зовні дуже схожий на самого Клафа.

"У пошуках Еріка"

Дуже тонкий фільм зовсім на для любителів традиційного "спортивного" кіно. І в цілому навіть не про футбол або футбольні речі, а про психологію і внутрішні проблеми людини. Але в головних ролях – футбольна легенда Франції і "Манчестер Юнайтед", Ерік Кантона. Одіозний "Король" постає в образі своєрідного помічника і приятеля для листоноші, який має внутрішні душевні проблеми і шукає відповіді за допомогою свого кумира.

Зоряні ролі. Ерік Кантона – навколо нього все крутиться. Харизма, діалоги і шарм Кантона – рідко коли можна побачити "Короля" саме таким.

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Автор
Олекса Вітер
Тема
відпочинок
Особи
Елайджа Вуд Ерік Кантона Кіра Найтлі Король футболу Пеле Джейсон Стетхем Сильвестр Сталлоне Девід Бекхем
Теги
карантин рейтинг фільмів кіно відпочінок Голливуд
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