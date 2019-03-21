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Конкурент Луніна зганьбився в матчі відбору Євро-2020 з Росією

3.1тЧитати матеріал російською

Бельгійський воротар Тібо Куртуа допустив курйозний ляп у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Росії. Голкіпер "Реала", з яким влітку 2018 року підписав контракт український голкіпер Андрій Лунін, привіз гол у свої ворота.

На 16-й хвилині зустрічі захисник скинув м'яч на Куртуа, якого почали пресингувати російські футболісти. Бельгійський голкіпер забарився з передачею, а потім, заплутавшись у ногах, віддав передачу на Черишева, якому залишалося закотити м'яч у пусті ворота суперника.

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На той час Росія мінімально програвала господарям. На 13-й хвилині рахунок у матчі відкрив Тілеманс.

Тібо Куртуа

Тібо Куртуа

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан не розраховує на воротаря збірної України Андрія Луніна. Наставник "вершкових" бачить третім воротарем свого сина Люку Зідана.

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Тема
Євро-2020
Особа
Тібо Куртуа
Місце
Бельгія
Теги
збірна Росії з футболузбірна Бельгії з футболу
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