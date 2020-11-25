Каштру прокоментував поразку "Шахтаря" 0:4 в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру після поразки в матчі з "Боруссією" заявив, що у його команди були певні крихкості, особливо при стандартних положеннях.

Португалець зазначив, що в цьому матчі "Шахтарю" вдалося володіння м'ячем в 53%, а також було більше кутових, і більше на 37 атак, ніж у "Боруссії".

"По небезпечним атакам було 38-38. Тут більш збалансована гра. Суперник оформив 6 ударів по наших воротах, забив з них 4 м'ячі. Нам не вистачило завершення атак. Але чи відображає різниця в 4 м'ячі цю гру – нi. Різниця в 6 голів в першому матчі – справедлива, сьогодні в 4 – нi", – цитує Каштру Tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

Португалець ухильно відповів на питання, який рахунок був би справедливим.

"Боруссія" змогла створити більше моментів, була більш ефективна. Результат завжди відображає те, яка була гра, скільки було забито і пропущено. Не буду говорити, заслужена або незаслужена перемога суперника. Футбол – це голи і рахунок, який ми бачимо в кінці. 4:0 – "Боруссія" перемогла, показала себе добре. Я повинен визнати слабкі сторони, які у нас були, особливо при грі на стандартах. Мабуть, вони були вирішальними для результату гри", – сказав Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 4-го туру Ліги чемпіонів "Боруссія" Менхенгладбах – "Шахтар" завершилася з рахунком 4:0.