Худжамов прокоментував "фантастичний випадок в українському футболі"

Знаменитий у минулому український голкіпер Рустам Худжамов не зміг стримати емоцій, коментуючи головну сенсацію Кубка України.

За словами експерта він насилу отямився від побаченого.

"У мене серце б'ється як у Павла. Я дуже хвилювався, для мене це фантастичний випадок в українському футболі. Так довірити молодому... У першому ударі він просто заманив в протилежний кут. Я просто не розумію... 77-му номеру (Кулакова) потрібно було просто підняти очі і все було б зрозуміло. Воротар просто його заманив. У 16 років таке зробити... просто красень", – підсумував Худжамов в ефірі ТК "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вирішальному матчі за престижний трофей "Ворскла" зіграє з київським "Динамо", яке тиждень тому обіграло "Минай" (2:0) з однойменного міста на Закарпатті.

Фінал Кубка України відбудеться 8 липня на стадіоні "Арена Львів" з дотриманням необхідних протиепідемічних вимог.