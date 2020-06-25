Худжамов прокоментував "фантастичний випадок в українському футболі"
Полтавська "Ворскла" в серії післяматчевих пенальті виграла у півфіналі Кубка України з футболу у "Маріуполя" (3:2)
Головним героєм зустрічі став 16-річний воротар "Ворскли" Павло Ісенко
Голкіпер збірної України U-17 в своєму дебютному поєдинку за першу команду полтавців вийшов на заміну на 118-й хвилині і відбив три удари з 11-метрової позначки
Павло Ісенко став головним героєм півфіналу Кубка України
Знаменитий у минулому український голкіпер Рустам Худжамов не зміг стримати емоцій, коментуючи головну сенсацію Кубка України.
За словами експерта він насилу отямився від побаченого.
"У мене серце б'ється як у Павла. Я дуже хвилювався, для мене це фантастичний випадок в українському футболі. Так довірити молодому... У першому ударі він просто заманив в протилежний кут. Я просто не розумію... 77-му номеру (Кулакова) потрібно було просто підняти очі і все було б зрозуміло. Воротар просто його заманив. У 16 років таке зробити... просто красень", – підсумував Худжамов в ефірі ТК "Футбол".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вирішальному матчі за престижний трофей "Ворскла" зіграє з київським "Динамо", яке тиждень тому обіграло "Минай" (2:0) з однойменного міста на Закарпатті.
Фінал Кубка України відбудеться 8 липня на стадіоні "Арена Львів" з дотриманням необхідних протиепідемічних вимог.