16-річний воротар "Ворскли" вперше вийшов на поле і виграв серію пенальті в півфіналі Кубка України

16-річний воротар "Ворскли" Павло Ісенко став головним героєм півфінального матчу Кубка України проти "Маріуполя".

Голкіпер збірної України U-17 в своєму дебютному поєдинку за першу команду полтавців вийшов на заміну на 118-й хвилині і відбив у серії післяматчевих пенальті три удари.

Коментуючи цей успіх, Павло зізнався, що перед виходом на поле він трохи хвилювався.

"Звичайно був маленький мандраж, але тільки вийшов на поле – він відразу пропав. Добре, що так вийшло. Ділитися секретом, як відбивав пенальті, не буду. Під час першого удару я став в інший кут, щоб заманити. Перед тим, коли відбив другий, запитав, куди битиме Корнієнко. А коли пробивав Ігнатенко, я очікував виконання "паненки". У роздягальні хлопці підкидали. Дуже радий, що так вийшло – виграли", – цитує Ісенка телеканал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 1/2 фіналу Кубка України з футболу "Маріуполь" – "Ворскла" завершився в серії післяматчевих пенальті (2:3). Основний час закінчився з рахунком 1:1. У екстратаймi голів забито не було.

У вирішальному матчі за престижний трофей "Ворскла" зіграє з київським "Динамо", яке тиждень тому обіграло "Минай" (2:0) з однойменного міста на Закарпатті.

Фінал Кубка України відбудеться 8 липня на стадіоні "Арена Львів" з дотриманням необхідних протиепідемічних вимог.