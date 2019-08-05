Хацкевич розповів про проблеми з лідером "Динамо"

Капітан київського "Динамо" Віктор Циганков навряд чи зможе зіграти весь матч в бельгійським "Брюгге" у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

За словами наставника "біло-синіх" Олександр Хацкевича, фізичні кондиції лідера команди залишають бажати кращого.

"Вітя – визначалбний футболіст у нашій команді. Можливо, він не готовий на сьогоднішній момент на всі 90 хвилин. Рішення щодо його участі в матчі приймемо після медичного контролю, який буде завтра", – цитує наставника киян SportArena.

Олександр Хацкевич ФК "Динамо" Київ

У той же час він підкреслив, що новачок "Динамо" Жерсон Родрігес знаходиться в хорошій формі. "Він в хорошому стані. Чемпіонат Японії зараз йде, і він в тонусі. Жерсон Родрігес готується, як і всі. А використовувати його будемо в залежності від того, як буде складатися гра", – додав Хацкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" отримало несподіваний бонус перед стартом в Лізі чемпіонів.

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