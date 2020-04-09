Глава медичного штабу міланського "Інтера", який вилікувався від коронавірусу, П'єро Вольпі розповів, що нікому не побажав би на собі відчути цю хворобу.

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"Перші чотири дні були дуже важкими. Я немов жив в іншому вимірі: розум залишався світлим, але тіло більше не відповідало, ніби вимкнений комп'ютер. У мене зник апетит, мені було важко дихати і навіть рухатися. Я б нікому не побажав пережити подібне" , – цитує слова Вольпі видання Чемпіонат.

П'єро Вольпі Zazoom

Відзначимо, що коронавірусом в усьому світі заразилося вже більше 1,5 мільйонів осіб. Що стосується Італії, то в країні захворіли близько 140 тисяч осіб, 17669 з яких померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст "Мілана" Паоло Мальдіні розповів про головні симптоми коронавірусу. Він і його син Даніель зуміли перемогти хворобу.

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