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20 січня • оновлено в 14:18
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Головний бомбардир збірної України отримав травму

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Нападник бельгійського "Гента" та збірної України Роман Яремчук пропустить від двох до трьох місяців через травму ахіллового сухожилля.

Як повідомляє агентство HLN, українець не брав участь у домашньому матчі своєї команди проти "Мускрона" (3:1) через пошкодження кістки в п'яті. У клубі вирішили зробити операцію футболістові, який вже довгий час має проблеми з ахіллом.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

Головний тренер "Гента" Йесс Торуп заявив, що сподівається на повернення Яремчука до початку плей-офф чемпіонату Бельгії. У нинішньому сезоні на його рахунку 30 матчів за команду, в яких йому вдалося забити 17 голів і віддати 4 результативні передачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Яремчук розповів, як проходила його адаптація до життя в Бельгії.

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Тема
чемпіонат Бельгії
Особа
Роман Яремчук
Місце
Бельгія Гент
Теги
Збірна України з футболу Гент
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