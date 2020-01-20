Головний бомбардир збірної України отримав травму

Нападник бельгійського "Гента" та збірної України Роман Яремчук пропустить від двох до трьох місяців через травму ахіллового сухожилля.

Як повідомляє агентство HLN, українець не брав участь у домашньому матчі своєї команди проти "Мускрона" (3:1) через пошкодження кістки в п'яті. У клубі вирішили зробити операцію футболістові, який вже довгий час має проблеми з ахіллом.

Роман Яремчук

Головний тренер "Гента" Йесс Торуп заявив, що сподівається на повернення Яремчука до початку плей-офф чемпіонату Бельгії. У нинішньому сезоні на його рахунку 30 матчів за команду, в яких йому вдалося забити 17 голів і віддати 4 результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Яремчук розповів, як проходила його адаптація до життя в Бельгії.

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