Ганьба всієї Англії: в Лізі чемпіонів відбулася гучна подія

Лондонський "Тоттенхем", який у вівторок, 1 жовтня програв на своєму полі з рахунком 2:7 "Баварії" у другому турі Ліги чемпіонів, встановив антирекорд для англійських клубів в єврокубках.

Це фіаско стало найбільшою домашньою поразкою в єврокубковій історії англійців, повідомляє Opta.

5 - Tottenham's 2-7 defeat to Bayern Munich was the biggest ever margin of defeat by an English team at home in any European competition. Crushing. pic.twitter.com/LnUf8PKaWO - OptaJoe (@OptaJoe) 1 жовтня 2019 р

"Тоттенхем" вперше в історії пропустив сім м'ячів в домашньому матчі. В останній раз команда пропускала таку кількість голів в гостьовій зустрічі чемпіонату Англії з "Ньюкаслом" в 1996 році.

Крім того, ця поразка також стала найбільшою в кар'єрі Маурісіо Почеттіно на посаді головного тренера поряд з тим, коли "Еспаньол" під його керівництвом програв "Реалу" з рахунком 0:5 в березні 2012 року.

"Тоттенхем" - "Баварія" - 2:7

"Баварія", в той же час, зафіксувала свою другу найбільшу виїзну перемогу в єврокубках. Кращим результатом залишається перемога над "Ромою" з рахунком 7:1 в жовтні 2014 року в Лізі чемпіонів.

При цьому нападник мюнхенців Роберт Левандовскі встановив найдовшу гольову серію за свою кар'єру в німецькому клубі, забиваючи в останніх дев'яти матчах за команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Реал" встановив ганебний антирекорд в Лізі чемпіонів.

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