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2 жовтня • оновлено в 13:57
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Ганьба всієї Англії: в Лізі чемпіонів відбулася гучна подія

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Лондонський "Тоттенхем", який у вівторок, 1 жовтня програв на своєму полі з рахунком 2:7 "Баварії" у другому турі Ліги чемпіонів, встановив антирекорд для англійських клубів в єврокубках.

Це фіаско стало найбільшою домашньою поразкою в єврокубковій історії англійців, повідомляє Opta.

"Тоттенхем" вперше в історії пропустив сім м'ячів в домашньому матчі. В останній раз команда пропускала таку кількість голів в гостьовій зустрічі чемпіонату Англії з "Ньюкаслом" в 1996 році.

Крім того, ця поразка також стала найбільшою в кар'єрі Маурісіо Почеттіно на посаді головного тренера поряд з тим, коли "Еспаньол" під його керівництвом програв "Реалу" з рахунком 0:5 в березні 2012 року.

"Тоттенхем" - "Баварія" - 2:7

"Тоттенхем" - "Баварія" - 2:7

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"Баварія", в той же час, зафіксувала свою другу найбільшу виїзну перемогу в єврокубках. Кращим результатом залишається перемога над "Ромою" з рахунком 7:1 в жовтні 2014 року в Лізі чемпіонів.

При цьому нападник мюнхенців Роберт Левандовскі встановив найдовшу гольову серію за свою кар'єру в німецькому клубі, забиваючи в останніх дев'яти матчах за команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Реал" встановив ганебний антирекорд в Лізі чемпіонів.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Роберт Левандовскі
Місце
Англія Лондон
Теги
Тоттенхем Хотспур ФК Баварія
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