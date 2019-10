Ганьба всієї Англії: в Лізі чемпіонів відбулася гучна подія

Лондонський "Тоттенхем", який у вівторок, 1 жовтня програв на своєму полі з рахунком 2:7 "Баварії" у другому турі Ліги чемпіонів, встановив антирекорд для англійських клубів в єврокубках.

Це фіаско стало найбільшою домашньою поразкою в єврокубковій історії англійців, повідомляє Opta.

5 - Tottenham's 2-7 defeat to Bayern Munich was the biggest ever margin of defeat by an English team at home in any European competition. Crushing. pic.twitter.com/LnUf8PKaWO