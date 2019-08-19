Футболіст збірної України забив красивий гол у чемпіонаті Бельгії

Гравець збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук відзначився черговим голом за свій клуб. Цього разу форвард записав у актив забитий м'яч в чемпіонаті Бельгії, у грі з "Остенде".

Роман Яремчук KAA Gent

Цей поєдинок українець почав зі стартових хвилин, а на початку другого тайму відзначився результативним ударом після розіграшу кутового, відкривши рахунок. Зустріч завершилася перемогою "Гента" - 2:0.

Після чотирьох турів команда Яремчука займає 5-е місце в турнірній таблиці першості, відстаючи від лідируючих "Брюгге" і "Мехелена" на три очки.

Нагадаємо, раніше Яремчук яскраво почав виступи з "Гентом" в Лізі Європи - в чотирьох матчах Роман забив 4 голи і зробив 2 гольові передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результативним нападаючим "Гента" і збірної України Романом Яремчуком зацікавився італійський "Лаціо".

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