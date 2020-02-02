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2 лютого • оновлено в 17:21
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Футболіст збірної України забив фантастичний "самонавідний" гол

2.5т
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Український півзахисник "Гента" Роман Безус відзначився фантастичним ударом в 24-му турі чемпіонату Бельгії з футболу.

Роман Безус

Роман Безус

kaagent.be

29-річний гравець збірної України відкрив рахунок в матчі проти "Мехелена". Вже на 1-й хвилині гості отримали право на штрафний, який бездоганно виконав наш співвітчизник. Безус настільки хитро закрутив м'яч, що він немов радіокерований в останній момент вильнув перед голкіпером і залетів у ворота.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей шедевр.

Відзначимо, що через 10 хвилин після голу футболіст розсік ногу в зіткненні з голкіпером суперника. Лікарям довелося накласти Роману чотири шви спеціальним степлером, після чого українець продовжив гру, і провів на полі більше години.

Роман Безус

Роман Безус

kaagent.be

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Безус відзначився елегантним забитим м'ячем в матчі місцевого чемпіонату проти "Кортрейка".

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат Бельгії
Особа
Роман Безус
Місце
Бельгія
Тег
Гент
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