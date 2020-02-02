Футболіст збірної України забив фантастичний "самонавідний" гол

Український півзахисник "Гента" Роман Безус відзначився фантастичним ударом в 24-му турі чемпіонату Бельгії з футболу.
Роман Безус
kaagent.be
29-річний гравець збірної України відкрив рахунок в матчі проти "Мехелена". Вже на 1-й хвилині гості отримали право на штрафний, який бездоганно виконав наш співвітчизник. Безус настільки хитро закрутив м'яч, що він немов радіокерований в останній момент вильнув перед голкіпером і залетів у ворота.
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Відзначимо, що через 10 хвилин після голу футболіст розсік ногу в зіткненні з голкіпером суперника. Лікарям довелося накласти Роману чотири шви спеціальним степлером, після чого українець продовжив гру, і провів на полі більше години.
Роман Безус
kaagent.be
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Безус відзначився елегантним забитим м'ячем в матчі місцевого чемпіонату проти "Кортрейка".
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