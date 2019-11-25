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25 листопада • оновлено в 11:52
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Форвард збірної України забив черговий гол у Бельгії – відео

1.8т
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Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився черговим голом у чемпіонаті Бельгії, забивши вже дев'ятий м'яч у нинішньому сезоні.

Український футболіст відкрив рахунок у матчі його "Гента" з "Антверпеном" на 13 хвилині. Джонатан Девід виконав простріл з лівого флангу, а Яремчук зіграв на випередження і відправив м'яч у дальній кут.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

Belga

Це не допомогло команді українця здобути домашню перемогу. Гості зрівняли рахунок на четвертій доданій до другого тайму хвилині. Українець Ігор Пластун, який грає в одній команді з Романом, провів на полі всі 90 хвилин, але результативними діями не запам'ятався.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі "Гента" проти "Антверпена" минулого тижня Роман Яремчук також відкрив рахунок у поєдинку.

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Тема
чемпіонат Бельгії
Особи
Роман Яремчук Ігор Пластун
Місце
Бельгія Гент
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