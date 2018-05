Фінал Ліги чемпіонів в Києві: онлайн дня

На київському НСК "Олімпійський" в суботу, 26 травня, відбудеться головний матч європейського клубного футбольного сезону. У фіналі Ліги чемпіонів зійдуться чинний володар трофея іспанська "Реал" і англійський "Ліверпуль". OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль. Початок поєдинку - о 21:45.

Столиця України на кілька днів стала центром європейського футболу. Десятки тисяч уболівальників, сотні журналістів і десятки експертів заповнили вулиці Києва в очікуванні головної події дня - битви "вершкових" і "червоних" в боротьбі за трофей.

Проте, фінал Ліги чемпіонів не обмежується власне самим футбольним матчем. У гостей Києва, які, незважаючи на всі повідомлення ужастики західних ЗМІ дісталися до України, і жителів столиці є прекрасна можливість насолодитися красою міста, взяти участь в численних конкурсах, відпочити, завести нові знайомства і т.д.

ГАЙД ПО ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам стежити за всім, що відбувається навколо фіналу Ліги чемпіонів, в режимі он-лайн.

17:10. Провели експеримент. Прикинулися туристами і потрапили на відвертий розвод.

17:00. Потрібен нам фінал Ліги Європи або Суперкубок?

16:05. Футболісти "Ліверпуля" вже завантажилися в клубний автобус. Що вони зібралися робити три години стадіоні?!

15:38. Поки народ безтурботно гуляє в Києві повідомили про мінування станцій метро...

15:11. Брати Клички поділилися емоціями від гри в Матчі зірок. Рахунок гри дізнаєтеся за посиланням.

14:36. Ви ж ще не забули того швейцарця, який заплатив у київському таксі 1500 гривень за поїздку. А тепер послухайте феєричний спіч очманілого від камери OBOZ TV таксиста! Це того варто.

13:49. Ось, що зараз відбувається в центрі Києва. О-оу, там навіть фани "Бенфіки" намалювалися.

13:24. Шикарний ролик за участю Олександра Шовковського.

A young striker dreams of making it to the #UCLfinal. Can goalkeeping legend Oleksandr Shovkovskyi help him #StartSomethingPriceless in Kyiv? pic.twitter.com/l7vvSV7BGQ