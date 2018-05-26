Фінал Ліги чемпіонів в Києві: онлайн дня

На київському НСК "Олімпійський" в суботу, 26 травня, відбудеться головний матч європейського клубного футбольного сезону. У фіналі Ліги чемпіонів зійдуться чинний володар трофея іспанська "Реал" і англійський "Ліверпуль". OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль. Початок поєдинку - о 21:45.

Столиця України на кілька днів стала центром європейського футболу. Десятки тисяч уболівальників, сотні журналістів і десятки експертів заповнили вулиці Києва в очікуванні головної події дня - битви "вершкових" і "червоних" в боротьбі за трофей.

Проте, фінал Ліги чемпіонів не обмежується власне самим футбольним матчем. У гостей Києва, які, незважаючи на всі повідомлення ужастики західних ЗМІ дісталися до України, і жителів столиці є прекрасна можливість насолодитися красою міста, взяти участь в численних конкурсах, відпочити, завести нові знайомства і т.д.

ГАЙД ПО ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам стежити за всім, що відбувається навколо фіналу Ліги чемпіонів, в режимі он-лайн.

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17:10. Провели експеримент. Прикинулися туристами і потрапили на відвертий розвод.

17:00. Потрібен нам фінал Ліги Європи або Суперкубок?

Був радий напередодні матчу почути схвальні відгуки Президента УЄФА Александра Чеферіна про високий рівень організації фіналу Ліги Чемпіонів в українській столиці. А наступною ціллю для України буде проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи. pic.twitter.com/qamqY2t1X6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 мая 2018 г.

16:05. Футболісти "Ліверпуля" вже завантажилися в клубний автобус. Що вони зібралися робити три години стадіоні?!

15:38. Поки народ безтурботно гуляє в Києві повідомили про мінування станцій метро...

15:11. Брати Клички поділилися емоціями від гри в Матчі зірок. Рахунок гри дізнаєтеся за посиланням.

14:36. Ви ж ще не забули того швейцарця, який заплатив у київському таксі 1500 гривень за поїздку. А тепер послухайте феєричний спіч очманілого від камери OBOZ TV таксиста! Це того варто.

13:49. Ось, що зараз відбувається в центрі Києва. О-оу, там навіть фани "Бенфіки" намалювалися.

13:24. Шикарний ролик за участю Олександра Шовковського.

A young striker dreams of making it to the #UCLfinal. Can goalkeeping legend Oleksandr Shovkovskyi help him #StartSomethingPriceless in Kyiv? pic.twitter.com/l7vvSV7BGQ — #UCLfinal (@ChampionsLeague) 26 мая 2018 г.

13:14. До України не пустили чотирьох російських ультрас "Торпедо" (Володимир). Читайте подробиці інциденту.

12:54. Фанати "Реала" відчувають себе відмінно. Говорячи, хороша країни у нас, а на фіналі відмінна атмосфера.

12:29. Зустріли фаната з ситої Швейцарії, який наїздив по Києву на таксі на 1500.

11:29. Нападник "Ліверпуля" Мохаммед Салах відмовився від дотримання посту на час проведення фіналу.

10:15. А ось під'їхали перші враження іноземців. Кажуть, ціни в Києві очікували вище, але все одно вони кусаються.

10:02. Здається, "Ліверпуль" буде мати значну перевагу в підтримці. Навіть кияни за "червоних".

9:57. До речі, навіть якщо ви не особливо розбираєтеся у футболі, все одно голосуйте!

9:35. До речі, "Реал" напередодні фіналу вирішив спробувати себе у баскетболі. Невже руками зібралися забивати? :-) Читайте подробиці - Як Роналду феєрив у київському "Меридіані".

9:10. А ось так кияни приймають гостей. Браво!

8:55. Народ продовжує підтягуватися...

Finally arrived here in Kyiv 🇺🇦Down to the Reds now ... “Win the European Cup for me” 🔴🏆 pic.twitter.com/cHeCbHZ3If — Jacob Whittingham (@jwhittingham02) 26 мая 2018 г.

06:02. "Не повинні ігнорувати": капітан "Реала" підтримав Україну у війні з Росією. Респект Серхіо Рамосу!

ДОБА ДО МАТЧУ. Головний треш, звичайно, виходить від прихильників ІДІЛ. Різаниною в Києві погрожували... Відбиті на голову люди.

ДОБА ДО МАТЧУ. Ну і, звичайно, читайте подробиці головного скандалу напередодні матчу. Якась натовп в масках напала на фанатів "Ліверпуля". Крові було багато ...

ДОБА ДО МАТЧУ. І обов'язково послухайте неофіційний гімн київського фіналу. Кажуть, нормально тягне так.

ДОБА ДО МАТЧУ. Тут така історія... Один з готелів Києва знатно зіпсував собі репутацію перед фіналом. Читайте, що сталося. Якщо коротко: "г***о на підлозі".

ДОБА ДО МАТЧУ. Російський журналіст в захваті від НСК "Олімпійський".

ДОБА ДО МАТЧУ. До речі, як вам британка Дуа Липа, яка заспіває на церемонії відкриття? Фоточки дівчини дивіться прямо тут.

ДОБА ДО МАТЧУ. "Ліверпуль" зосереджений перед грою.

ДОБА ДО МАТЧУ. На тренуванні "Реала" було досить весело. І вже зрозуміло, що фани "вершкових" готують кореографію: дивіться, скільки картонок розклали.

ДОБА ДО МАТЧУ. Ажіотаж до матчу з боку преси просто нереальний!

Прошло полчаса. Очередь за аккредитацией как на на самые крутые американские горки в Диснейленде. #UCLfinal pic.twitter.com/jjjEVsv8Pb — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 25 мая 2018 г.

ДОБА ДО МАТЧУ. Якщо ви не знаєте, куди піти і що взагалі відбувається в Києві, вивчайте гайд по фіналу Ліги чемпіонів.

ДОБА ДО МАТЧУ. Гості Києва вже щосили отжигают в столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Ліверпуля Джо Андерсон захоплено відгукнувся про співпрацю з Віталієм Кличком під час фіналу Ліги чемпіонів.