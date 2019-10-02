Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня

Матчами в групах Е, F, G і H завершився 2-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Центральний поєдинок туру пройшов на "Камп Ноу", де каталонська "Барселона" програвала весь перший тайм італійському "Інтеру", але змогла здобути перемогу (2:1). Каталонці серйозно додали після перерви і два фантастичних удару Суареса поховали "нерадзуррі".

Всі результати 2 жовтня

Група E

"Ліверпуль" Англія – "Ред Булл" Австрія 4:3 Голи: 1:0 – 9 Мане, 2:0 – 25 Робертсон, 3:0 – 36 Салах, 3:1 – 39 Хван Хі Чхан, 3:2 – 56 Мінаміно, 3:3 – 60 Холанд, 4:3 – 69 Салах.

Ліверпуль – Адріан, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 64), Фабіньо, Хендерсон (Мілнер, 62), Мане, Фірміно, Салах (Кейта, 90).

Ред Булл – Станкович, Онгене, Крістенсен, Ульмер, Вебер, Мвепу, Юнузович (Ашімеру, 78), Собослаі (Окугава, 71), Хван Хі Чхан, Дака (Холанд, 56), Мінаміно.

Попередження: Фабіньо (86).

"Генк" Бельгія – "Наполі" Італія 0:0 (0:0, 0:0) Генк – Каука, Мехлу, лукум, Куеста, Уронен, Бергу, Хаджі (Хейн, 90), Іто, Грошовскі, Бонгонда (Пейнтсіл, 89), Саматта.

Наполі – Мерет, Ді Лоренцо, Манолас, Маріу Руй (Малькюі, 33), Кулібалі, Фабіан Руїс, Аллан, Кальєхон, Елмаз (Мертенс, 58), Лосано, Милик (Льоренте, 72).

Попередження: Іто (50), Милик (65), Фабіан Руїс (78).

Група F

"Барселона" Іспанія – "Інтер" Італія 2:1 Голи: 0:1 – 2 Мартінес, 1:1 – 58 Суарес, 2:1 – 84 Суарес.

Барселона – тер Стеген, Лангле, Семеду, Піке, Серджіо Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Відаль, 53), Мессі, Грізманн (Дембеле, 66), Суарес.

Інтер – Ханданович, Шкріньяр, Годін, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенсі (ПОЛІТАН, 79), Кандрева (Д`Амброзіо, 71), Брозовіч, Санчес (Гальярдіні, 66), Мартінес.

Попередження: Барелла (6), Грізманн (9), Піке (22), Серджіо Роберто (52), Відаль (76), Санчес (77).

"Славія" Чехія – "Боруссія" Д Німеччина 0:2 (0:1, 0:1) Голи: 0:1 – 35 Хакимі, 0:2 – 89 Хакимі.

Славія – Колар, Говорка, Боржил, Кудела, Цоуфал, Соучек, Станчу (Шкода, 83), Масопуст (Зелений,, 76), Шевчик, Тецл (ван Бюрен, 59), Олайінка.

Боруссія Д – Бюркі, Хуммельс, Хакимі (Загаду, 90), Аканджі, Пішчек, Ділейні, Санчо (Азар, 74), Брандт (Гетце, 90), Вітцель, Ройс, Геррейро.

Попередження: Пішчек (22), Шевчик (45), Говорка (50).

Група G

"Зеніт" Росія – "Бенфіка" Португалія 3:1 Голи: 1:0 – 21 Дзюба, 2:0 – 70, автогол Рубен Діаш, 3:0 – 78 Сердар Азмун, 3:1 – 85 де Томас.

Зеніт – Луньов, Ракицький, Дуглас Сантос, Іванович, Смольников (Осоріо, 63), Барріос, Оздоєв, Шатов (Караваєв, 68), Сердар Азмун (Єрохін, 81), Дзюба, Дріуссі.

Бенфіка – Влаходімос, Жардел, Грімальдо, Томаш Тавареш, Рубен Діаш, Пицци (Вінісіус, 60), Фейса (Кайо, 60), Рафа Сілва, Габріел, Таарабт, Сеферович (де Томас, 81).

Попередження: Ракицький (44).

"РБ Лейпциг" Німеччина – "Ліон" Франція 0:2



Голи: 0:1 – 11 Депа, 0:2 – 65 Тер'є.

РБ Лейпциг – Гулачі, Хальстенберг, Упамекано (Нкунку, 66), Орбан, Клостерманн, Лаймер, Забітцер, Айдара (Форсберг, 58), Конате (Мукіеле, 23), Поульсен, Вернер.

Ліон – Антоні Лопеш, Дюбуа, Марсал, Андерсен, Коне, Тіаго Мендес, Ауар (Жан Лукас, 87), Тер'є (Траоре, 69), Тузара, Марсело, Депа (Дембеле, 79).

Попередження: Айдара (43), Упамекано (54), Орбан (55).

Група H

Лілль Франція – Челсі Англія 1:2 Голи: 0:1 – 22 Абрахам, 1:1 – 33 Осімхен, 1:2 – 77 Вілліан.

Лілль – Меньян, Габріел, Фонте, Челік, Рейнілду, Іконі (Язиджі, 62), Сумаре, Бамба, Андре (Саншеш, 69), Луїс Араужо (Шека, 75), Осімхен.

Челсі – Аррісабалага, Джеймс (Хадсон-Одоі, 67), Томорі, Зума, Алонсо, Маунт (Ковачич, 87), Жоржина, Вілліан (Педро, 85), Канте, Аспілікуета, Абрахам.

Попередження: Джеймс (35), Іконі (44).

"Валенсія" Іспанія – "Аякс" Голландія 0:3 Голи: 0:1 – 8 Зіеш, 0:2 – 34 Промес, 0:3 – 67 ван де Бек.

Валенсія – Сіллессен, Коста, Габріел Пауліста, Гарай, Васс, Гедеш, Ферран Торрес (Черишев, 76), Коклен (Тьєррі Коррейя, 70), Пареха, Родріго, Максі Гомес (Лі Кан Ін, 57).

Аякс – Онана, Альварес, Дест, Велтман, Мартінес, Тадич, Зіеш (Хунтелар, 85), Блінд, Промес (Нерес, 81), Тальяфіко, ван де Бек (де Йонг, 88).

Попередження: Велтман (12), Тальяфіко (27), Коста (45), Мартінес (60), Онана (61), Лі Кан Ін (72), Гарай (76), Промес (81), Блінд (82).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на легендарному "Сан Сіро" донецький "Шахтар" вирвав перемогу у італійської "Аталанти" (2:1). Гол на останній секунді 5-й доданій хвилини забив Манор Соломон, а в першому таймі Андрій Пятов відбив пенальті.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!