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3 жовтня • оновлено в 00:26
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Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня

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Матчами в групах Е, F, G і H завершився 2-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Центральний поєдинок туру пройшов на "Камп Ноу", де каталонська "Барселона" програвала весь перший тайм італійському "Інтеру", але змогла здобути перемогу (2:1). Каталонці серйозно додали після перерви і два фантастичних удару Суареса поховали "нерадзуррі".

Всі результати 2 жовтня

Група E

"Ліверпуль" Англія – "Ред Булл" Австрія 4:3

Голи: 1:0 – 9 Мане, 2:0 – 25 Робертсон, 3:0 – 36 Салах, 3:1 – 39 Хван Хі Чхан, 3:2 – 56 Мінаміно, 3:3 – 60 Холанд, 4:3 – 69 Салах.
Ліверпуль – Адріан, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 64), Фабіньо, Хендерсон (Мілнер, 62), Мане, Фірміно, Салах (Кейта, 90).
Ред Булл – Станкович, Онгене, Крістенсен, Ульмер, Вебер, Мвепу, Юнузович (Ашімеру, 78), Собослаі (Окугава, 71), Хван Хі Чхан, Дака (Холанд, 56), Мінаміно.
Попередження: Фабіньо (86).

Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня

"Генк" Бельгія – "Наполі" Італія 0:0 (0:0, 0:0)

Генк – Каука, Мехлу, лукум, Куеста, Уронен, Бергу, Хаджі (Хейн, 90), Іто, Грошовскі, Бонгонда (Пейнтсіл, 89), Саматта.
Наполі – Мерет, Ді Лоренцо, Манолас, Маріу Руй (Малькюі, 33), Кулібалі, Фабіан Руїс, Аллан, Кальєхон, Елмаз (Мертенс, 58), Лосано, Милик (Льоренте, 72).
Попередження: Іто (50), Милик (65), Фабіан Руїс (78).

Група F

"Барселона" Іспанія – "Інтер" Італія 2:1

Голи: 0:1 – 2 Мартінес, 1:1 – 58 Суарес, 2:1 – 84 Суарес.
Барселона – тер Стеген, Лангле, Семеду, Піке, Серджіо Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Відаль, 53), Мессі, Грізманн (Дембеле, 66), Суарес.
Інтер – Ханданович, Шкріньяр, Годін, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенсі (ПОЛІТАН, 79), Кандрева (Д`Амброзіо, 71), Брозовіч, Санчес (Гальярдіні, 66), Мартінес.
Попередження: Барелла (6), Грізманн (9), Піке (22), Серджіо Роберто (52), Відаль (76), Санчес (77).

Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня

"Славія" Чехія – "Боруссія" Д Німеччина 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 35 Хакимі, 0:2 – 89 Хакимі.
Славія – Колар, Говорка, Боржил, Кудела, Цоуфал, Соучек, Станчу (Шкода, 83), Масопуст (Зелений,, 76), Шевчик, Тецл (ван Бюрен, 59), Олайінка.
Боруссія Д – Бюркі, Хуммельс, Хакимі (Загаду, 90), Аканджі, Пішчек, Ділейні, Санчо (Азар, 74), Брандт (Гетце, 90), Вітцель, Ройс, Геррейро.
Попередження: Пішчек (22), Шевчик (45), Говорка (50).

Група G

"Зеніт" Росія – "Бенфіка" Португалія 3:1

Голи: 1:0 – 21 Дзюба, 2:0 – 70, автогол Рубен Діаш, 3:0 – 78 Сердар Азмун, 3:1 – 85 де Томас.
Зеніт – Луньов, Ракицький, Дуглас Сантос, Іванович, Смольников (Осоріо, 63), Барріос, Оздоєв, Шатов (Караваєв, 68), Сердар Азмун (Єрохін, 81), Дзюба, Дріуссі.
Бенфіка – Влаходімос, Жардел, Грімальдо, Томаш Тавареш, Рубен Діаш, Пицци (Вінісіус, 60), Фейса (Кайо, 60), Рафа Сілва, Габріел, Таарабт, Сеферович (де Томас, 81).
Попередження: Ракицький (44).

"РБ Лейпциг" Німеччина – "Ліон" Франція 0:2

Голи: 0:1 – 11 Депа, 0:2 – 65 Тер'є.
РБ Лейпциг – Гулачі, Хальстенберг, Упамекано (Нкунку, 66), Орбан, Клостерманн, Лаймер, Забітцер, Айдара (Форсберг, 58), Конате (Мукіеле, 23), Поульсен, Вернер.
Ліон – Антоні Лопеш, Дюбуа, Марсал, Андерсен, Коне, Тіаго Мендес, Ауар (Жан Лукас, 87), Тер'є (Траоре, 69), Тузара, Марсело, Депа (Дембеле, 79).
Попередження: Айдара (43), Упамекано (54), Орбан (55).

Група H

Лілль Франція – Челсі Англія 1:2

Голи: 0:1 – 22 Абрахам, 1:1 – 33 Осімхен, 1:2 – 77 Вілліан.
Лілль – Меньян, Габріел, Фонте, Челік, Рейнілду, Іконі (Язиджі, 62), Сумаре, Бамба, Андре (Саншеш, 69), Луїс Араужо (Шека, 75), Осімхен.
Челсі – Аррісабалага, Джеймс (Хадсон-Одоі, 67), Томорі, Зума, Алонсо, Маунт (Ковачич, 87), Жоржина, Вілліан (Педро, 85), Канте, Аспілікуета, Абрахам.
Попередження: Джеймс (35), Іконі (44).

Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня
Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня

"Валенсія" Іспанія – "Аякс" Голландія 0:3

Голи: 0:1 – 8 Зіеш, 0:2 – 34 Промес, 0:3 – 67 ван де Бек.
Валенсія – Сіллессен, Коста, Габріел Пауліста, Гарай, Васс, Гедеш, Ферран Торрес (Черишев, 76), Коклен (Тьєррі Коррейя, 70), Пареха, Родріго, Максі Гомес (Лі Кан Ін, 57).
Аякс – Онана, Альварес, Дест, Велтман, Мартінес, Тадич, Зіеш (Хунтелар, 85), Блінд, Промес (Нерес, 81), Тальяфіко, ван де Бек (де Йонг, 88).
Попередження: Велтман (12), Тальяфіко (27), Коста (45), Мартінес (60), Онана (61), Лі Кан Ін (72), Гарай (76), Промес (81), Блінд (82).

Фантастика від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 2 жовтня

Новини
Порятунок "Шахтаря" і ганьба Москви:результати Ліги чемпіонів 1 жовтня

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на легендарному "Сан Сіро" донецький "Шахтар" вирвав перемогу у італійської "Аталанти" (2:1). Гол на останній секунді 5-й доданій хвилини забив Манор Соломон, а в першому таймі Андрій Пятов відбив пенальті.

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
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