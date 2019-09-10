"Експеримент": Шевченко прокоментував результат збірної України в матчі з Нігерією

Тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив результат товариського матчу з Нігерією.

Андрій Шевченко Динамомания

"Гру завжди потрібно оцінювати не тільки з точки зору результату. У першому таймі були помилку в балансі. Передачі в середині поля закінчувалися обрізками. Попереджав хлопців, що Нігерія фізично дуже сильна команда. Якщо ми будемо робити такі помилки, то будемо залишати дуже багато зон. Пропустили перший м'яч після контратаки. Але зараз моменти розбирати я не збираюся. У мене є чітке розуміння, що команда робила в першому таймі і другому. Плюс в тому, що ми створили багато моментів і грали першим номером навіть при рахунку 0:2. у другому таймі трохи перебудувалися, опустили флангових гравців. Стали більше контролювати м'яч, Караваєв дуже грамотно підключався. Вийшов свіжий Коноплянка, хоча Циганков зіграв на хорошому рівні", - наводить слова тренера "Динамомания" з посиланням на канал "Футбол 1"

У наставника індивідуально до хлопців немає претензій.

"Але ми не повинні втрачати нитку гри. У Європі мало таких фізично сильних команд з швидкими гравцями. Що стосується ротації, то, напевно, з цим і була пов'язана така гра в першому таймі. Такі помилки допустимі, але хотілося б, щоб їх не було. Вважаю, що наш експеримент дав нам як позитивну інформацію, так і негативну ", - підсумував Шевченко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL збірна України з футболу зіграла внічию в товариському матчі з командою Нігерії. Поєдинок вперше за 10 років пройшов на "Дніпро-Арені" в Дніпрі і завершився з рахунком 2: 2.

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