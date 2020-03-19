Ексфутболіст збірної України Євген Левченко висловив невдоволення через висловлювання відомих українських спортсменів про коронавірус, зокрема згадавши слова Олександра Усика.

"Я не знаю, як такі публічні люди – Алієв, Усик – говорять такі дурниці про коронавірус! У мене двоє друзів в реанімаційному відділенні лежать. Підіть і розкажіть їм про те, що вірус – це фейк", – написав Левченко у себе в Twitter.

Євген Левченко трибуна

Я не знаю, як такі публічні люди; Алієв, Усик говорять такі дурниці про коронавіруси! У мене 2-е друзів в реанімаційному відділенні лежать. Підіть і розкажіть їм про те, що вірус-це фейк. - Levchenko Evgeniy (@elevchenko) March 19, 2020

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус. Олександр Алієв, в свою чергу, заявив, що новини про численні смерті від цієї хвороби в Італії є фейком.

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