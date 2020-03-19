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19 березня • оновлено в 16:34
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Ексфутболіст наїхав на Усика через коронавірус

1.6т
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Ексфутболіст збірної України Євген Левченко висловив невдоволення через висловлювання відомих українських спортсменів про коронавірус, зокрема згадавши слова Олександра Усика.

"Я не знаю, як такі публічні люди – Алієв, Усик – говорять такі дурниці про коронавірус! У мене двоє друзів в реанімаційному відділенні лежать. Підіть і розкажіть їм про те, що вірус – це фейк", – написав Левченко у себе в Twitter.

Євген Левченко

Євген Левченко

трибуна

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус. Олександр Алієв, в свою чергу, заявив, що новини про численні смерті від цієї хвороби в Італії є фейком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний президент команди "Інгулець" Олександр Поворознюк розкритикував рішення тимчасово скасувати всі спортивні заходи на території України.

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Тема
Коронавірус
Особи
Євген Левченко Олександр Алієв Олександр Усик
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