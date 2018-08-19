Екс-футболіст "Шахтаря" забив чумний "слаломний" гол в США

Знаменитий екс-футболіст донецького "Шахтаря" Ілсіньо відзначився розкішним ударом в чемпіонаті США. 32-річний бразилець, який виступає за "Філадельфію" забив гол у матчі 24-го туру проти "Нью-Йорк Сіті".

На 76-й хвилині колишній півзахисник збірної Бразилії немов в слаломі обійшов трьох захисників і поклав красивий "ляпас" чітко в шістку. Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Нагадай, то в травні цього року бразильський хавбек ефектно накрутив Швайнштайгера, вийшов один на один з голкіпером і забив ефектний гол, ледь не порвавши сітку.