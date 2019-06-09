"Є проблеми": Шевченко - про матч Україна - Люксембург

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні матчу з командою Люксембурга підтвердив проблеми з двома футболістами.

"Процес відновлення проходить спокійно. Після сьогоднішнього заняття ми будемо розуміти стан гравців, адже у нас не було можливості потренуватися раніше. Сьогодні приймемо рішення по заявці. Є невеликі проблеми в Бесєдіна і Бутка. Швидше за все, вони не будуть тренуватися. Чи візьмуть вони участь в грі, ми визначимо сьогодні ввечері", - цитує Андрія Миколайовича прес-служба ФФУ.

Оцінив тренер і стан інших гравців.

"На жаль, Жуніор Мораес травмований і не візьме участі в поєдинку. З Степаненком все нормально. Тарас тренується, готується до гри. Мар'ян Швед тренується з нами вже два тижні, у нього є прогрес. Хлопець змінив клуб і виступати за "Селтік", що є серйозною мотивацією для нього. Він рухається в правильному напрямку", - зазначив Шевченко.

Згадав наставник і Романа Зозулю.

"Є чимало гравців, за якими ми спостерігаємо, і Роман входить в їх число. Викликаючи футболістів, я виходжу виключно з інтересів національної збірної. Ми приймаємо рішення, враховуючи те, які виконавці в даний момент підходять під гру команди. Ніяких питань до Зозулі немає - він проводить чудовий сезон. Я бажаю йому удачі в стикових матчах Сегунди. Роман у нас в обоймі, ми за ним стежимо", - підсумував Шевченко.

Нагадаємо, що гра Україна - Люксембург відбудеться в понеділок, 10 червня, на "Арені Львів". Напередодні стало відомо, де дивитися матч по ТБ. Крім того, букмекери назвали фаворита цього протистояння.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!