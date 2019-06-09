"Є проблеми": Шевченко - про матч Україна - Люксембург

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні матчу з командою Люксембурга підтвердив проблеми з двома футболістами.
"Процес відновлення проходить спокійно. Після сьогоднішнього заняття ми будемо розуміти стан гравців, адже у нас не було можливості потренуватися раніше. Сьогодні приймемо рішення по заявці. Є невеликі проблеми в Бесєдіна і Бутка. Швидше за все, вони не будуть тренуватися. Чи візьмуть вони участь в грі, ми визначимо сьогодні ввечері", - цитує Андрія Миколайовича прес-служба ФФУ.
Оцінив тренер і стан інших гравців.
"На жаль, Жуніор Мораес травмований і не візьме участі в поєдинку. З Степаненком все нормально. Тарас тренується, готується до гри. Мар'ян Швед тренується з нами вже два тижні, у нього є прогрес. Хлопець змінив клуб і виступати за "Селтік", що є серйозною мотивацією для нього. Він рухається в правильному напрямку", - зазначив Шевченко.
Згадав наставник і Романа Зозулю.
"Є чимало гравців, за якими ми спостерігаємо, і Роман входить в їх число. Викликаючи футболістів, я виходжу виключно з інтересів національної збірної. Ми приймаємо рішення, враховуючи те, які виконавці в даний момент підходять під гру команди. Ніяких питань до Зозулі немає - він проводить чудовий сезон. Я бажаю йому удачі в стикових матчах Сегунди. Роман у нас в обоймі, ми за ним стежимо", - підсумував Шевченко.
Нагадаємо, що гра Україна - Люксембург відбудеться в понеділок, 10 червня, на "Арені Львів". Напередодні стало відомо, де дивитися матч по ТБ. Крім того, букмекери назвали фаворита цього протистояння.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".