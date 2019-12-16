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16 грудня • оновлено в 12:26
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"Дуже постраждав": стало відомо про реакцію Зозулі після звинувачень у нацизмі

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Напередодні в Іспанії матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був зірваний через образи фанатів господарів на адресу українського гравця гостей Романа Зозулі, які кричали "Зозуля – йоб***й нацист".

Роман Зозуля в матчі з "Райо Вальєкано"

Роман Зозуля в матчі з "Райо Вальєкано"

twnews.es

Віцепрезидент "Альбасете" Віктор Варела розповів про те, як український нападник відреагував на образи з боку фанатів команди суперника в матчі 20-го туру Сегунди (друга за силою ліга Іспанії), а також оголосив позицію клубу щодо цього скандалу.

Акція фанатів "Райо Вальєкано" проти Романа Зозулі

Акція фанатів "Райо Вальєкано" проти Романа Зозулі

twnews.es

"Рішення про зупинку матчу було ухвалене арбітром, але всі ми погодилися. У таких умовах грати не можна. Зозуля пригнічений, він плакав у роздягальні. Найкращим рішенням було захистити нашого футболіста. Зозуля дуже постраждав, для нього це дуже важка ситуація. Він відмінний гравець і хлопець, ми хочемо, щоб він міг грати без подібного тиску. Потрібно всім постаратися викорінити подібні ситуації, це не дуже легко і для команди-суперника", – сказав Варела, чиї слова цитує 5maseldescuento.

Також стало відомо, що після офіційного рішення про скасування матчу Зозуля покинув стадіон "Райо Вальєкано" разом із іншими партнерами по команді, але під посиленим супроводом місцевої поліції.

Українець не побажав спілкуватися з пресою, коротко відповівши на питання про свій стан: "Все добре".

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Ла Ліга обурилася образами на адресу Зозулі

Конфлікт між Зозулею і фанатами "Райо Вальєкано" триває ще з 2017 року, коли українець перейшов у цей клуб на правах оренди. Вболівальники команди виступили проти присутності Зозулі в команді, звинувативши його в ультраправих поглядах через підтримку української армії в конфлікті на сході країни. Пізніше стало відомо, що деякі фанати "Райо Вальєкано" воювали на Донбасі на боці бойовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
Райо Вальєкано Альбасете
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семенов Александр
семенов Александр
"Зозуля подавлен, он плакал в раздевалке.! _))))))))) ЦЭПЭРЭМОГА!!!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Какой чувствительный, прям таки сопля, как его заднеприводный херой)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну не просто так это наверное происходит? На 1+1 есть репортаж, где 2 года назад тоже самое было в Германии. Шо не так Зозулей?
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