"Дуже постраждав": стало відомо про реакцію Зозулі після звинувачень у нацизмі

Напередодні в Іспанії матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був зірваний через образи фанатів господарів на адресу українського гравця гостей Романа Зозулі, які кричали "Зозуля – йоб***й нацист".

Роман Зозуля в матчі з "Райо Вальєкано" twnews.es

Віцепрезидент "Альбасете" Віктор Варела розповів про те, як український нападник відреагував на образи з боку фанатів команди суперника в матчі 20-го туру Сегунди (друга за силою ліга Іспанії), а також оголосив позицію клубу щодо цього скандалу.

Акція фанатів "Райо Вальєкано" проти Романа Зозулі twnews.es

"Рішення про зупинку матчу було ухвалене арбітром, але всі ми погодилися. У таких умовах грати не можна. Зозуля пригнічений, він плакав у роздягальні. Найкращим рішенням було захистити нашого футболіста. Зозуля дуже постраждав, для нього це дуже важка ситуація. Він відмінний гравець і хлопець, ми хочемо, щоб він міг грати без подібного тиску. Потрібно всім постаратися викорінити подібні ситуації, це не дуже легко і для команди-суперника", – сказав Варела, чиї слова цитує 5maseldescuento.

Також стало відомо, що після офіційного рішення про скасування матчу Зозуля покинув стадіон "Райо Вальєкано" разом із іншими партнерами по команді, але під посиленим супроводом місцевої поліції.

Українець не побажав спілкуватися з пресою, коротко відповівши на питання про свій стан: "Все добре".

Новини Ла Ліга обурилася образами на адресу Зозулі

Конфлікт між Зозулею і фанатами "Райо Вальєкано" триває ще з 2017 року, коли українець перейшов у цей клуб на правах оренди. Вболівальники команди виступили проти присутності Зозулі в команді, звинувативши його в ультраправих поглядах через підтримку української армії в конфлікті на сході країни. Пізніше стало відомо, що деякі фанати "Райо Вальєкано" воювали на Донбасі на боці бойовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

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