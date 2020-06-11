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11 червня • оновлено в 14:25
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Дубль Шевченка приніс Україні перемогу на домашньому Євро-2012: як це було

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11 червня 2012 року збірна України здобула вольову перемогу над Швецією в стартовому матчі домашнього Євро-2012 на НСК "Олімпійський".

У першому таймі поєдинку глядачі забитих м'ячів не побачили, зате в другій половині команди видали ударний відрізок з 52-ї по 62-у хвилину, який вмістив у себе всі голи в матчі. Головна зірка збірної Швеції Златан Ібрагімович відкрив рахунок, замкнувши простріл партнера з близької відстані, але потім своє слово сказав Андрій Шевченко. Легендарний український нападник відзначився двома точними ударами головою, які перевернули хід зустрічі і принесли нашій збірній єдину перемогу на домашньому чемпіонаті – 2:1.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

команда №1

У наступному матчі, старт якого був затриманий через зливи в Донецьку, Україна поступилася французам з рахунком 0:2, а у вирішальному поєдинку проти Англії наша команда зазнала ще однієї поразки, цього разу мінімальної – 0:1. Та зустріч запам'яталася всім українським уболівальникам через незарахований гол Марко Девіча, коли арбітр за воротами не помітив, що м'яч перетнув лінію воріт англійців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня 2003 року Шевченко забив останній пенальті у фіналі Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" і став першим українцем, якому вдалося виграти цей турнір.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Євро-2012
Особи
Златан Ібрагімович Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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