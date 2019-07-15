"Довго стежили": тренер "Аталанти" висловився про перехід українця Малиновського

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський в кроці від підписання контракту з італійською "Аталантою" і вже прибув в Бермаго для підписання угоди.

"Я щасливий, але поки не можу говорити, мені ще потрібно буде підписати контракт, після чого поспілкуємося. Форца Аталанта", - цитує Малиновського Gianlucadimarzio.com.

Руслан Малиновський в аеропорту Мілана gianlucadimarzio.com

А ось головний тренер італійців Джан П'єро Гасперіні вже говорить про українця, як про повноправного гравця його клубу.

"Наші скаути довго стежили за Малиновським. І оцінили його дуже позитивно. Коли нам випадає можливість підписати хороших гравців, ми навіть не думаємо двічі. Будемо шукати для Руслана краще застосування на полі, адже він відрізняється від наших півзахисників - де Рона і Фройлера. Малиновський - більш атакуючий гравець, може навіть Гомеса замінити на позиції атакуючого хавбека. Безумовно, ми зробили хороше придбання до Ліги чемпіонів ", - сказав наставник "Аталанти" в коментарі Tuttomercatoweb.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Аталанта", яка стартує восени в Лізі чемпіонів, зробила нову пропозицію бельгійському клубу. Тепер італійці готові заплатити за українського півзахисника 13,7 мільйона євро, повідомив журналіст з Бергамо Альфредо Педулла.

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