"Динамо" та "Шахтар" потрапили в дивну унікальну ситуацію у єврокубках

Цього тижня "Шахтар", "Динамо" і "Олександрія" продовжать боротьбу в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, потрапивши в незвичну ситуацію — одразу три клуби проведуть матчі на нейтральних полях.

Два з трьох поєдинків наші клуби грають на виїзді: італійська "Аталанта" прийме "Шахтар" у ЛЧ, а "Динамо" відправиться в гості до швейцарського "Лугано" в ЛЄ. "Олександрія" ж в Україні зустрічається з бельгійським "Гентом" теж у рамках Ліги Європи.

Волею випадку всі три вищезгадані поєдинки пройдуть не нейтральних полях. "Аталанта" Лігу чемпіонів проводить у Мілані, за 40 км від рідного Бергамо, де місцева арена "Атлеті Адзуррі д'Італія" проходить реконструкцію.

Тож "бергамаскі" домашні матчі ЛЧ зіграють на легендарному "Сан-Сіро", де господарюють одразу два міланські гранди — "Мілан" та "Інтер". До слова, в Італії вже ухвалили рішення щодо знесення "Сан-Сіро" у 2022-му (а "Інтер" з "Міланом" побудують собі новий загальний стадіон).

"Сан-Сіро" shakhtar.com

Не прийме вдома свого суперника й швейцарський "Лугано" — київське "Динамо" замість однойменного містечка відправляється до Санкт-Галлена (десь за 200 км від Лугано). У самому Лугано місцевий "Стадіо Корнаредо" розрахований на 15 000 осіб, але не відповідає нормам УЄФА.

Так, "Динамо" зіграє в Сакнт-Галлені на стадіоні "АФГ Арена" (під час єврокубкових матчів носить назву "Кібунпарк"). Стадіон вміщує 19 694 глядача, але за старим стилем має ще стоячі місця по торцях. Під час єврокубкових поєдинків вони перетворюються на сидячі, і місткість скорочується до 18 тис. вболівальників.

"АФГ Арена" i.pinimg.com

"Олександрія" ж хоч і проводить домашній матч, в Україні, але теж далеко від рідного міста — у Львові на "Арені-Львів". Домашній КСК "Ніка" в Олександрії відповідає тільки матчам кваліфікації Ліги Європи, тому олександрійці одразу після потрапляння в групу ЛЄ домовилися про проведення домашніх євроубкових ігор у Львові. Раніше "Арена-Львів" вже була "будинком у Європі" для "Шахтаря" і "Зорі", які грали тут у ЛЧ і ЛЄ відповідно в 2014-2018 роках.

"Арена-Львів" image.zn.ua

"Шахтар" після поразки на старті групового турніру ЛЧ від "Ман-Сіті" (0:3) опинився на останньому місці групи. "Динамо" ж у Лізі Європи виграло свій перший матч сезону, у шведського "Мальме" (1:0), і разом із данським "Копенгагеном" ділить першу сходинку таблиці. Що стосується "Олександрії", то українці без шансів поступилися "Вольфсбургу" в гостях (1:3) і поки йдуть аутсайдерами групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні матчу з "Лугано" "Динамо" через травму втратило основного захисника.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!