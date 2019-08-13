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Динамо – Брюгге: дивитися відео-трансляцію матчу Ліги чемпіолнов

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На НСК "Олімпійський" у вівторок, 13 серпня, київське "Динамо" зіграє з бельгійським "Брюгге" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Після мінімальної поразки на виїзді від підопічних Олександра Хацкевича чекають камбека на своєму полі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Брюгге. Початок – о 20:30.

Динамо – Брюгге

Динамо – Брюгге

Ті, хто хоче потрапити на стадіон, ще можуть купити квитки на матч Динамо – Брюгге. Тим же, хто вважає за краще стежити за грою по ТВ або в інтернеті, пропонуємо відеотрансляцію матчу.

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"Динамо" (Київ, Україна) – "Брюгге" (Бельгія)
Перший матч – 0:1

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан київського "Динамо" Віктор Циганков зробив визнання напередодні битви з "Брюгге" в Лізі чемпіонів.

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Теми
Ліга чемпіонів Динамо – Брюгге
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге
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