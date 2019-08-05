Дихає в спину: Зінченко загрожує легенді українського футболу в топрейтингу

У понеділок "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка почав сезон матчем за Суперкубок Англії, в якому за пенальті здолав "Ліверпуль" (1:1, 5:4).
Водночас Зінченко завоював уже 6-й трофей у кар'єрі, що потихеньку виводить захисника в лави кращих українських футболістів за час незалежності України та найтитулованіших наших "легіонерів".
Шостий трофей Олександра дозволив йому не тільки зміцнити позицію в трійці найбільш титулованих українських легіонерів, а й наблизитися до легендарного Андрія Шевченка. Нині у Шеви 8 нагород європейського зразка — чемпіонат, Кубок і Суперкубок Італії, Кубок і Суперкубок Англії, Кубок англійської Ліги, а також Ліга чемпіонів і Суперкубок УЄФА. Всі свої титули Шевченко завоював у 2000-2010 рр., граючи за "Мілан" і "Челсі".
Зінченко ж поки збирає тільки англійські медалі — два чемпіонства АПЛ, два Кубка ліги, Кубок і Суперкубок Англії. Якщо Олександр із "Ман Сіті" буде продовжувати в тому ж дусі, два трофеї до Шевченка — справа часу.
Олександр Зінченко із Суперкубком Англії
Що стосується першого місця рейтингу, то до нього Зінченку ще дуже далеко — там щільно "засів" Анатолій Тимощук із 14-ма трофеями. У колекції Тимощука — чемпіонства, Кубки і Суперкубки Німеччини, Росії та Казахстану, а також Ліга чемпіонів, Кубок і Суперкубок УЄФА. Золоті роки Тимощука припали на межу 2000-х і 2010-х, коли Анатолій грав за російський "Зеніт" і німецьку "Баварію".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко увійшов до числа найдорожчих футболістів України.
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