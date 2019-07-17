Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Дикість дня: команда вилетіла з Ліги чемпіонів, ведучи 3:0 до 10-ї хвилини

26.1т Читати матеріал російською

Молдовський "Шериф" і грузинський "Сабуртало" видали найбільш дикий матч у новому розіграші Ліги чемпіонів.

Команди зустрілися одна з одною в першому кваліфікаційному раунді турніру. У першій зустрічі грузини здобули вражаючу виїзну перемогу – 0:3 і, здавалося, забезпечили собі вихід до наступного кола.

"Сабуртало" – "Шериф"

"Сабуртало" – "Шериф"

sports.md

Новини
Зірка збірної України підписав контракт із дебютантом Ліги чемпіонів — ЗМІ

У матчі-відповіді молдавани ліквідували відставання за сумою двох зустрічей вже до 10-ї хвилини (!) першого тайму, однак примудрилися втратити шанс на неймовірний камбек. На 59-й хвилині грузини забили один м'яч у відповідь, а ще через 15-ть гості залишилися у меншості.

Так, поки найнеймовірніше протистояння Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 завершилося на користь "Сабуртало" – 4:3.

Ліга чемпіонів. Перший кваліфікаційний раунд
Матч-відповідь

"Сабуртало" (Тбілісі, Грузія) – "Шериф" (Тирасполь, Молдова) – 1:3
перший матч – 3:0
Голи: Лірідон Латіфа, 3 – 0:1, Гаги Маргвелашвілі, 8 (автогол) – 0:2, Роберт Тамбов, 10 – 0:3, Огнен Роловіч, 59 – 1:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА ухвалив несподіване рішення в кваліфікації Ліги чемпіонів, яке пішло на користь київському "Динамо".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
4
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Diego Lena
Diego Lena
Після виходу з моєї попередньої роботи 3 місяці тому, я мав деяку удачу, щоб дізнатися про цей сайт, який був для мене рятівним життям ... Вони пропонують роботу, за яку люди можуть працювати в Інтернеті зі свого будинку. Моя остання зарплата після роботи на них протяrгом 4 тижнів склала $ 27458 ... Дивовижна річ в тому, що єдине, що потрібно, це просто навички набору тексту і доступ до Інтернету .... ⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel