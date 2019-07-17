Дикість дня: команда вилетіла з Ліги чемпіонів, ведучи 3:0 до 10-ї хвилини

Молдовський "Шериф" і грузинський "Сабуртало" видали найбільш дикий матч у новому розіграші Ліги чемпіонів.

Команди зустрілися одна з одною в першому кваліфікаційному раунді турніру. У першій зустрічі грузини здобули вражаючу виїзну перемогу – 0:3 і, здавалося, забезпечили собі вихід до наступного кола.

"Сабуртало" – "Шериф" sports.md

У матчі-відповіді молдавани ліквідували відставання за сумою двох зустрічей вже до 10-ї хвилини (!) першого тайму, однак примудрилися втратити шанс на неймовірний камбек. На 59-й хвилині грузини забили один м'яч у відповідь, а ще через 15-ть гості залишилися у меншості.

Так, поки найнеймовірніше протистояння Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 завершилося на користь "Сабуртало" – 4:3.

Ліга чемпіонів. Перший кваліфікаційний раунд

Матч-відповідь "Сабуртало" (Тбілісі, Грузія) – "Шериф" (Тирасполь, Молдова) – 1:3

перший матч – 3:0

Голи: Лірідон Латіфа, 3 – 0:1, Гаги Маргвелашвілі, 8 (автогол) – 0:2, Роберт Тамбов, 10 – 0:3, Огнен Роловіч, 59 – 1:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА ухвалив несподіване рішення в кваліфікації Ліги чемпіонів, яке пішло на користь київському "Динамо".

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