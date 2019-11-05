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5 листопада • оновлено в 16:06
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Де дивитися онлайн Локомотив – Ювентус: по якому каналу матч Ліги чемпіонів

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Московський "Локомотив" і туринський "Ювентус" зіграють один з одним у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок пройде на полі стадіону "Локомотив" у столиці Росії в середу, 6 листопада. Початок гри – о 19:55 за київським і о 20:55 за московським часом.

У першій зустрічі в Турині "залізничники" ледь не створили грандіозну сенсацію, втративши перемогу у кінцівці матчу. Саме тому гра в Москві викликає величезний інтерес з боку фанатів.

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Ювентус – Локомотив

Ювентус – Локомотив

Побачити гру можна буде в прямому ефірі на російському телеканалі "Матч ТВ". Крім того, трансляцію з Росії проведе спеціалізований "Матч! Прем'єр" і білоруський мовник "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати влаштували жорстоку бійку на матчі чемпіонату Росії між "Крилами Совєтов" і "Рубіном".

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Росія Москва
Теги
ФК Ювентус ФК Локомотив Москва
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