Де дивитися онлайн Ліон — Зеніт: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Клуб скандального ексфутболіста збірної України Ярослава Ракицького санкт-петербурзький "Зеніт" у вівторок, 17 вересня, проведе перший для себе матч групового турніру Ліги чемпіонів.
О КОТРІЙ "ЛІОН" – "ЗЕНІТ"
Підопічні Сергія Сємака на виїзді зіграють із французьким "Ліоном". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Ліон" – "Зеніт". Початок гри на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" – о 19:55 за київським часом.
ФК "Зеніт"
ДЕ ДИВИТИСЯ "ЛІОН" – "ЗЕНІТ"
У Росії поєдинок можна буде побачити в прямому ефірі на каналі "Матч", де показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія. Крім того, репортаж із Франції проведе "Матч! Прем'єр".
В Україні гру покаже спеціалізований мовник "Футбол 2".
А в Білорусі поєдинок "Ліон" – "Зеніт" транслюватиме телеканал "Білорусь 5".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярослав Ракицький в матчі "Зеніта" й "Ахмата" спровокував масову бійку футболістів.
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