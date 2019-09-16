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16 вересня • оновлено в 12:54
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Де дивитися онлайн Ліон — Зеніт: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

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Клуб скандального ексфутболіста збірної України Ярослава Ракицького санкт-петербурзький "Зеніт" у вівторок, 17 вересня, проведе перший для себе матч групового турніру Ліги чемпіонів.

О КОТРІЙ "ЛІОН" – "ЗЕНІТ"

Підопічні Сергія Сємака на виїзді зіграють із французьким "Ліоном". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Ліон" – "Зеніт". Початок гри на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" – о 19:55 за київським часом.

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Де дивитися онлайн Ліон — Зеніт: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

ФК "Зеніт"

ДЕ ДИВИТИСЯ "ЛІОН" – "ЗЕНІТ"

У Росії поєдинок можна буде побачити в прямому ефірі на каналі "Матч", де показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія. Крім того, репортаж із Франції проведе "Матч! Прем'єр".

В Україні гру покаже спеціалізований мовник "Футбол 2".

А в Білорусі поєдинок "Ліон" – "Зеніт" транслюватиме телеканал "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярослав Ракицький в матчі "Зеніта" й "Ахмата" спровокував масову бійку футболістів.

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Франція Ліон
Теги
ФК Зеніт ФК Олімпік Ліон
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Удачи "Зениту" !
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