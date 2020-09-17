Де дивитися онлайн Гент – Динамо: розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в середу, 23 вересня, проведе на виїзді в Генті свій перший матч плей-оф Ліги чемпіонів проти однойменного клубу.

Зустріч відбудеться на "Геламко Арена" – багатофункціональному стадіоні в Бельгії.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри "Гент" – "Динамо". Початок – о 21:55.

Побачити поєдинок можна буде в ефірі спеціалізованого українського телеканалу "Футбол 2", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Також гру можна буде побачити по підписці OLL.TV.

Крім матчу "Динамо" в ефірній сітці телеканалу заплановані наступні зустрічі стадії плей-оф ЛЧ:

22 вересня, 21:45 "Маккабі Тель-Авів" – "Зальцбург" (Футбол 1)

22 вересня, 21:45 "Славія – " Мідтьюлланд "(Футбол 2)

22 вересня, 21:45 "Краснодар" – ПАОК (Футбол 3)

23 вересня, 21:45 "Олімпіакос" – "Омонія" (Футбол 1)

23 вересня, 21:45 "Мольде" – "Ференцварош" (Футбол 3)

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го кваліфікаційного раунду "Динамо" – АЗ завершилася з рахунком 2:0. Голами у другому таймі відзначилися Жерсон Родрігес і Микола Шапаренко.

Після поєдинку Мірча Луческу оцінив гру київської команди і зізнався, що сказав футболістам у перерві.