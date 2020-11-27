Де дивитися онлайн 11-й тур УПЛ: розклад, календар, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі в п'ятницю, 27 листопада, стартує 11-й тур національного чемпіонату.

Центральним матчем, безсумнівно, стане зустріч лідера першості "Динамо" і третьої команди – полтавської "Ворскли". Зі свого боку донецький "Шахтар" зіграє з "Дніпром-1".

Побачити все гри можна буде на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. До вашої уваги повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 11-й тур

27 листопада (п'ятниця)

19.00. "Львів" – "Маріуполь", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Євген Арановський

28 листопада (субота)

14:00. "Олександрія" – "Рух", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Анатолій Абдула

17:00. "Динамо" – "Ворскла", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Юрій Іванов

Арбітр VAR: Катерина Монзуль

19:30. "Дніпро-1" – "Шахтар", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Денис Шурман

Арбітр VAR: Андрій Коваленко

29 листопада (неділя)

14:00. "Минай" – "Зоря", "Футбол 1"

Ужгород, стадіон "Авангард"

Головний арбітр: Володимир Новохатній

17:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 1"

Ковалівка, стадіон "Колос"

Головний арбітр: Віталій Романов

Арбітр VAR: Віктор Копієвський

19:30. "Інгулець" – "Олімпік", "Футбол 1"

Кропивницький, стадіон "Зірка"

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук отримав триматчеву дискваліфікацію в УПЛ.