"Чи готовий Михайличенко?" "Безпорадному" Динамо поставили діагноз

Тренерському штабу київського "Динамо" необхідно вживати екстрених заходів для поліпшення результатів команди.

Таку думку за підсумками гри команди Олексія Михайличенка з данським "Копенгагеном" у Лізі Європи (1:1) висловив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

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"Другий матч поспіль єдиний м'яч "Динамо" забиває захисник. І якби це було випадковістю – так ні ж! Це прямий наслідок безпорадності гравців атаки, які і не створюють, і не допомагають створювати. Потрібні екстрені заходи, але чи готовий Михайличенко до таких, характеризує він становище команди аналогічним чином?" – написав Франков в своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний воротар "Динамо" Олександр Шовковський натякнув на наявність конфліктів у київському "Динамо".

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