Через гравця "Динамо": Шевченко змінив склад збірної України

Захисник київського "Динамо" Артем Шабанов отримав додатковий виклик до збірної України на найближчі матчі відбору Євро-2020.

Центрбек буде готуватися до поєдинків проти Литви (11 жовтня в Харкові) і Португалії (14 жовтня в Києві), інформує прес-служба Української асоціації футболу. Таке рішення тренерський штаб Андрія Шевченка прийняв у зв'язку з травмою іншого захисника "Динамо" Микити Бурди, який раніше був включений до заявку "жовто-синіх".

Денис Бойко і Артем Шабанов ФФУ

Микита отримав пошкодження в поєдинку 8-го туру Прем'єр-ліги, в якому кияни в Полтаві обіграли місцеву "Ворсклу". Терміни відновлення футболіста будуть визначені пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представлені всі розклади для збірної України у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи 2020 року.

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