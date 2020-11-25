"Шахтар" розгромно програв у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів програв "Боруссії" з Менхенгладбаха. Поєдинок на стадіоні "Боруссія-Парк" завершився з рахунком 4:0.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу "Боруссія М" – "Шахтар".

На цей матч "гірники" вийшли без свого головного тренера, якого дискваліфікував УЄФА.

З перших хвилин господарі захопили ініціативу, впевнено володіючи м'ячем і без проблем розігруючи комбінації в центрі поля. "Шахтарю" ніяк не вдавалося налагодити організацію своєї гри й підібратися до штрафної "Боруссії".

На 17-й хвилині німці відкрили рахунок. Сергій Кривцов невдало зіграв у підкаті проти Маркуса Тюрама, зачепивши ногу француза, і турецький рефері Джюнейт Чакир поставив пенальті. Покарання чітко реалізував Штіндль.

"Шахтар" продовжив відбиватися, організувавши першу атаку лише на 24-й хвилині. Нашій команді вдалося більше володіти м'ячем, але жодного натяку на гостроту біля воріт Зоммера це й не принесло.

"Боруссія" за першої ж можливості тікала в контратаку і на 34-й хвилині забила другий гол. Штіндль подав із кутового на лінію воротарського, де Ельведі відірвався від Марлоса й головою розстріляв Пятова.

"Боруссія" домінувала, не даючи "Шахтарю" навіть натяку на реванш. Статистика ударів по воротах була 9:1 на користь німецької команди.

Ще до перерви рахунок у матчі став розгромним. На 45-й хвилині футболісти з Менхенгладбаха подали штрафний. Бондар виніс м'яч головою на Емболо, і швейцарський форвард ударом через себе потроїв перевагу своєї команди.

Другий тайм гладбахці почали за рахунком, не форсуючи події. "Шахтар" налагодив контроль за м'ячем, подовгу його катаючи в центрі, але на результаті це ніяк не позначалося: 10:5 удари в бік воріт і 4:0 у площину воріт не на нашу користь.

Крапку в матчі на 77-й хвилині поставив Вендт. Після подачі зі штрафного Пятов чекав удару, але м'яч нікого не зачепив і спокійно влетів у сітку воріт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому турі "гірники" сенсаційно обіграли мадридський "Реал" (3:2), а в другому – вистояли нульову нічию з італійським "Інтером".